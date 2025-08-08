«Саратов в финале международного конкурса «Родники»!»

просмотров: 76

30 сентября они примут участие в гала-концерте «Посвящение Героям Отечества», который пройдёт в Санкт-Петербурге. Именно в этот день будет определён победитель престижного музыкального состязания.О конкурсе — в цифрах:— Поступило около 2000 заявок из разных регионов России— В финал вышли всего 25 музыкальных композиций— Саратовская область вошла в число лидеров по представлению творческих проектовСостав жюри — звёзды российской эстрады:В числе судей — Олег Газманов, Зара, Юта, Сергей Войтенко и другие известные артисты. Эксперты оценят выступления в пяти номинациях.Голос зрительской поддержки:30 сентября в ходе прямого эфира гала-концерта стартует народное онлайн-голосование за Приз зрительских симпатий. Каждый сможет поддержать понравившегося участника.Конкурс «Родники» — это крупномасштабный культурный проект, посвящённый патриотической песне и памяти героев Отечества. Идеологом и художественным руководителем выступил народный артист Российской Федерации Олег Газманов. Организатор — автономная некоммерческая организация «Движение Газманов-Родники». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Пожелаем удачи нашим землякам!Подробности о конкурсе и трансляции доступны на официальном сайте мероприятия.