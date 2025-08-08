8 августа 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 08 августа
Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты
17:00 | 08 августа
«Саратов в финале международного конкурса «Родники»!»
16:00 | 08 августа
«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
11:30 | 08 августа
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Композитор Владимир Пипекин и певица Ольга Рыбникова из Саратовской области прошли в финал третьего Международного песенного конкурса «Родники»!

30 сентября они примут участие в гала-концерте «Посвящение Героям Отечества», который пройдёт в Санкт-Петербурге. Именно в этот день будет определён победитель престижного музыкального состязания.

О конкурсе — в цифрах:
— Поступило около 2000 заявок из разных регионов России
— В финал вышли всего 25 музыкальных композиций
— Саратовская область вошла в число лидеров по представлению творческих проектов

Состав жюри — звёзды российской эстрады:
В числе судей — Олег Газманов, Зара, Юта, Сергей Войтенко и другие известные артисты. Эксперты оценят выступления в пяти номинациях.

Голос зрительской поддержки:
30 сентября в ходе прямого эфира гала-концерта стартует народное онлайн-голосование за Приз зрительских симпатий. Каждый сможет поддержать понравившегося участника.

Конкурс «Родники» — это крупномасштабный культурный проект, посвящённый патриотической песне и памяти героев Отечества. Идеологом и художественным руководителем выступил народный артист Российской Федерации Олег Газманов. Организатор — автономная некоммерческая организация «Движение Газманов-Родники». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Пожелаем удачи нашим землякам!
Подробности о конкурсе и трансляции доступны на официальном сайте мероприятия.