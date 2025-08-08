«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
На пресс-конференции министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов рассказал о мерах социальной поддержки семей и пожилых людей, реализуемых в регионе в рамках нового национального проекта «Семья».
Проект, инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, с 2024 года объединяет ключевые направления поддержки — от помощи беременным и молодым родителям до комплексной заботы о старшем поколении.
Что уже работает — основные меры поддержки:
1. Единовременная выплата беременным студенткам — 100 тысяч рублей
Выплата предоставляется женщинам, обучающимся по очной форме в вузах и колледжах, а также находящимся в академическом отпуске.
— Размер выплаты — 100 000 рублей
— Не зависит от уровня дохода семьи
— Уже выплачено почти 300 женщинам в Саратовской области
2. Единое ежемесячное пособие на детей от 0 до 17 лет
Право на получение имеют семьи с невысоким уровнем дохода. Выплата оформляется через территориальные отделения Социального фонда России и является одной из самых массовых мер поддержки в регионе.
3. Материнский капитал — федеральный и региональный
— На первого и второго ребёнка — федеральный материнский капитал
— На третьего и последующих детей — региональный капитал в размере более 132 тысяч рублей
— Действие меры продлено до 2030 года
Онлайн-оформление регионального материнского капитала
Подать заявление теперь можно через портал «Госуслуги», в многофункциональных центрах (МФЦ) или в центрах социальной поддержки населения — быстро, удобно и без лишних документов.
4. Поддержка молодых родителей
С 2024 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина введена новая региональная мера:
— Ежемесячная выплата в размере 8 000 рублей — для женщин, родивших второго ребёнка до достижения 25 лет
— Выплата не зависит от дохода семьи и наличия льготного статуса
5. Социальный контракт — старт для семьи
В рамках нацпроекта «Семья» расширились возможности для реализации социальных контрактов:
— Поддержка в открытии собственного дела или развитии личного подсобного хозяйства
— Содействие в поиске работы
— Приоритет — многодетные семьи, семьи с детьми и родственники участников специальной военной операции
6. Комплексная поддержка старшего поколения
В 2025 году в Саратовской области стартует региональная программа «Активное долголетие», вошедшая в состав нацпроекта «Семья». Её цель — создание условий для достойной и активной жизни пожилых людей.
Программа включает:
— Медицинское сопровождение
— Социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях
— Организацию досуга и вовлечение в добровольческую деятельность («серебряное» волонтёрство)
— Обучение финансовой грамотности
— Профилактику хронических заболеваний
Уже сегодня:
— Мобильные медицинские бригады доставили более 11 тысяч жителей из отдалённых сёл на диспансеризацию (для граждан 65+)
— Более 5 тысяч саратовцев воспользовались возможностями, реализуемыми в рамках нацпроекта «Демография», вошедшего в структуру «Семьи»
Денис Давыдов, министр труда и социальной защиты Саратовской области:
«Мы не просто объединяем существующие меры поддержки — мы делаем их более доступными, гибкими и ориентированными на реальные жизненные ситуации. Главная задача — чтобы помощь приходила вовремя и достигала тех, кто в ней действительно нуждается».
Вся информация о мерах социальной поддержки доступна на официальных порталах органов власти и в центрах социальной поддержки населения. Следите за обновлениями — новые возможности появляются уже сейчас.