«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»

На пресс-конференции министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов рассказал о мерах социальной поддержки семей и пожилых людей, реализуемых в регионе в рамках нового национального проекта «Семья».Проект, инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, с 2024 года объединяет ключевые направления поддержки — от помощи беременным и молодым родителям до комплексной заботы о старшем поколении.1. Единовременная выплата беременным студенткам — 100 тысяч рублейВыплата предоставляется женщинам, обучающимся по очной форме в вузах и колледжах, а также находящимся в академическом отпуске.— Размер выплаты — 100 000 рублей— Не зависит от уровня дохода семьи— Уже выплачено почти 300 женщинам в Саратовской области2. Единое ежемесячное пособие на детей от 0 до 17 летПраво на получение имеют семьи с невысоким уровнем дохода. Выплата оформляется через территориальные отделения Социального фонда России и является одной из самых массовых мер поддержки в регионе.3. Материнский капитал — федеральный и региональный— На первого и второго ребёнка — федеральный материнский капитал— На третьего и последующих детей — региональный капитал в размере более 132 тысяч рублей— Действие меры продлено до 2030 годаОнлайн-оформление регионального материнского капиталаПодать заявление теперь можно через портал «Госуслуги», в многофункциональных центрах (МФЦ) или в центрах социальной поддержки населения — быстро, удобно и без лишних документов.4. Поддержка молодых родителейС 2024 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина введена новая региональная мера:— Ежемесячная выплата в размере 8 000 рублей — для женщин, родивших второго ребёнка до достижения 25 лет— Выплата не зависит от дохода семьи и наличия льготного статуса5. Социальный контракт — старт для семьиВ рамках нацпроекта «Семья» расширились возможности для реализации социальных контрактов:— Поддержка в открытии собственного дела или развитии личного подсобного хозяйства— Содействие в поиске работы— Приоритет — многодетные семьи, семьи с детьми и родственники участников специальной военной операции6. Комплексная поддержка старшего поколенияВ 2025 году в Саратовской области стартует региональная программа «Активное долголетие», вошедшая в состав нацпроекта «Семья». Её цель — создание условий для достойной и активной жизни пожилых людей.Программа включает:— Медицинское сопровождение— Социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях— Организацию досуга и вовлечение в добровольческую деятельность («серебряное» волонтёрство)— Обучение финансовой грамотности— Профилактику хронических заболеваний— Мобильные медицинские бригады доставили более 11 тысяч жителей из отдалённых сёл на диспансеризацию (для граждан 65+)— Более 5 тысяч саратовцев воспользовались возможностями, реализуемыми в рамках нацпроекта «Демография», вошедшего в структуру «Семьи»Денис Давыдов, министр труда и социальной защиты Саратовской области:«Мы не просто объединяем существующие меры поддержки — мы делаем их более доступными, гибкими и ориентированными на реальные жизненные ситуации. Главная задача — чтобы помощь приходила вовремя и достигала тех, кто в ней действительно нуждается».Вся информация о мерах социальной поддержки доступна на официальных порталах органов власти и в центрах социальной поддержки населения. Следите за обновлениями — новые возможности появляются уже сейчас.