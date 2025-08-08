8 августа 2025 ПЯТНИЦА
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
11:30 | 08 августа
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»
10:30 | 08 августа
Ограничения мобильного интернета: для жителей работают точки доступа бесплатного Wi-Fi
10:02 | 08 августа
Каникулы со «Знанием»: в Саратовской области почти 4500 школьников стали слушателями просветительских лекций
09:00 | 08 августа
Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с новым Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Юлией Васильевой
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства

Губернатор Роман Бусаргин выполнил обещание найти финансирование на установку памятника Алексею Боголюбову в Саратове. Он сообщил, что необходимое финансирование найдено за счет внебюджетных источников.

Литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и профессиональной коммуникации СГЮА Иван Пырков считает инициативу установки памятника Боголюбову в Саратове важнейшей для нашего времени – ведь Алексей Боголюбов был не только талантливым живописцем, но и патриотом, горячо любившим страну.

- Алексей Петрович Боголюбов - человек многострунной культуры, патриот, радевший о будущем своего народа, истинный просветитель и меценат - создал первый общедоступный художественный музей в России. Благодаря стараниям Боголюбова именно Саратов, горячо им любимый и почитаемый родным город, стал местом культурной силы. И речь не только о музее. Боголюбовское художественное училище и по сей день остаётся жемчужиной общероссийского культурного поля. Художники, писатели, музыканты, служители музеев, учителя и библиотекари, студенчество - все мыслящие прогрессивные люди относятся к Боголюбову и его наследию с уважением и восхищением. Он пример для подражания и доказательство того, как многое может человек, посвятивший себя всецело искусству. Наверное, это и есть пример патриотизма в самом высоком, но не пафосном смысле этого слова. Жизнь Алексея Боголюбова стала символом дела, беззаветного служения своей Отчизне, её настоящему и будущему. Памятник Боголюбову - это восстановление исторической справедливости, это связующее поколения звено, которое необходимо не только Саратову, но и России.