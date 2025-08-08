Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства

просмотров: 48

Губернатор Роман Бусаргин выполнил обещание найти финансирование на установку памятника Алексею Боголюбову в Саратове. Он сообщил, что необходимое финансирование найдено за счет внебюджетных источников.Литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и профессиональной коммуникации СГЮА Иван Пырков считает инициативу установки памятника Боголюбову в Саратове важнейшей для нашего времени – ведь Алексей Боголюбов был не только талантливым живописцем, но и патриотом, горячо любившим страну.- Алексей Петрович Боголюбов - человек многострунной культуры, патриот, радевший о будущем своего народа, истинный просветитель и меценат - создал первый общедоступный художественный музей в России. Благодаря стараниям Боголюбова именно Саратов, горячо им любимый и почитаемый родным город, стал местом культурной силы. И речь не только о музее. Боголюбовское художественное училище и по сей день остаётся жемчужиной общероссийского культурного поля. Художники, писатели, музыканты, служители музеев, учителя и библиотекари, студенчество - все мыслящие прогрессивные люди относятся к Боголюбову и его наследию с уважением и восхищением. Он пример для подражания и доказательство того, как многое может человек, посвятивший себя всецело искусству. Наверное, это и есть пример патриотизма в самом высоком, но не пафосном смысле этого слова. Жизнь Алексея Боголюбова стала символом дела, беззаветного служения своей Отчизне, её настоящему и будущему. Памятник Боголюбову - это восстановление исторической справедливости, это связующее поколения звено, которое необходимо не только Саратову, но и России.