8 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
11:30 | 08 августа
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»
10:30 | 08 августа
Ограничения мобильного интернета: для жителей работают точки доступа бесплатного Wi-Fi
10:02 | 08 августа
Каникулы со «Знанием»: в Саратовской области почти 4500 школьников стали слушателями просветительских лекций
09:00 | 08 августа
Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с новым Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Юлией Васильевой
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк

После комплексного благоустройства парк «Территория детства» преобразится, а новая школа станет «вишенкой на торте» обновленного сквера. Об этом говорят местные жители после новостей о начале работ по установке автополива.



- Администрация Ленинского района взялась за дело, и мы верим, что ответственные сотрудники доведут его до конца. Нам хочется видеть наш парк зеленым, ухоженным и чистым. Ведь совсем скоро здесь начнется строительство новой школы, которая станет большой гордостью для всего Саратова. Представляю, сколько счастливых детских голосов наполнит парк, когда школа распахнет свои двери. Это будет не просто место получения знаний, а настоящий центр развития, где дети смогут раскрыть свои таланты и найти друзей, - поделилась живущая неподалеку от сквера Валентина Яшина.