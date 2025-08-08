Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк

просмотров: 58

- Администрация Ленинского района взялась за дело, и мы верим, что ответственные сотрудники доведут его до конца. Нам хочется видеть наш парк зеленым, ухоженным и чистым. Ведь совсем скоро здесь начнется строительство новой школы, которая станет большой гордостью для всего Саратова. Представляю, сколько счастливых детских голосов наполнит парк, когда школа распахнет свои двери. Это будет не просто место получения знаний, а настоящий центр развития, где дети смогут раскрыть свои таланты и найти друзей, - поделилась живущая неподалеку от сквера Валентина Яшина.