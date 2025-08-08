8 августа 2025 ПЯТНИЦА
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
11:30 | 08 августа
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»
10:30 | 08 августа
Ограничения мобильного интернета: для жителей работают точки доступа бесплатного Wi-Fi
10:02 | 08 августа
Каникулы со «Знанием»: в Саратовской области почти 4500 школьников стали слушателями просветительских лекций
09:00 | 08 августа
Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с новым Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Юлией Васильевой
12-й Открытый чемпионат России по пахоте, посвященный юбилею Великой Победы, проходит с 8 по 10 августа в Ленинградской области на территории Всеволожского района в п. Бугры.

В соревнованиях принимают участие механизаторы из более чем 50 регионов России, а также из дружественных стран.

Саратовскую область представляет Сергейчев Сергей – механизатор компании ООО "Русагро-НПК".

Мероприятие станет площадкой для демонстрации новейших разработок в области сельскохозяйственного машиностроения, обсуждения актуальных вопросов развития аграрного сектора и конструктивного диалога государства и бизнеса.

В рамках спортивной программы запланированы экстремальные гонки, демонстрационные показы техники, соревнования механизаторов, а также «Трактор-шоу».

Кроме того, подготовлена насыщенная развлекательная программа: выставка-ярмарка аграрной продукции, дегустации, концерты, работа детского городка.