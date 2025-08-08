Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
12-й Открытый чемпионат России по пахоте, посвященный юбилею Великой Победы, проходит с 8 по 10 августа в Ленинградской области на территории Всеволожского района в п. Бугры.
В соревнованиях принимают участие механизаторы из более чем 50 регионов России, а также из дружественных стран.
Саратовскую область представляет Сергейчев Сергей – механизатор компании ООО "Русагро-НПК".
Мероприятие станет площадкой для демонстрации новейших разработок в области сельскохозяйственного машиностроения, обсуждения актуальных вопросов развития аграрного сектора и конструктивного диалога государства и бизнеса.
В рамках спортивной программы запланированы экстремальные гонки, демонстрационные показы техники, соревнования механизаторов, а также «Трактор-шоу».
Кроме того, подготовлена насыщенная развлекательная программа: выставка-ярмарка аграрной продукции, дегустации, концерты, работа детского городка.