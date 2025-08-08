В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»

просмотров: 88

Одно из самых масштабных событий агропромышленного комплекса нашего региона пройдет с 14 по 15 августа в городе Саратове (СКАД, между п. Дубки и с. Пристанное, точные координаты: широта - 51.624033, долгота - 46.161728).Мероприятие, организованное Выставочным Центром «Софит-Экспо» при поддержке Правительства Саратовской области, министерства сельского хозяйства области и АККОР области, объединит более 211 компаний-участников из 26 регионов России, Республики Беларусь, Киргизской Республики и станет площадкой для показа новых, перспективных достижений в области АПК, обмена опытом между сельхозтоваропроизводителями.Производители и поставщики продемонстрируют сельскохозяйственную технику и оборудование в действии, презентуют семена, удобрения, средства защиты растений, системы параллельного вождения и технологии точного земледелия, оборудование для послеуборочной обработки зерна и многое другое.Для участников и гостей подготовлена насыщенная деловая (семинары, круглые столы, дискуссионные площадки) и развлекательная программа.Интересно будет всем: детям и взрослым, любителям и профессионалам, обещают организаторы мероприятия.