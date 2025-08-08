8 августа 2025 ПЯТНИЦА
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
11:30 | 08 августа
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»
10:30 | 08 августа
Ограничения мобильного интернета: для жителей работают точки доступа бесплатного Wi-Fi
10:02 | 08 августа
Каникулы со «Знанием»: в Саратовской области почти 4500 школьников стали слушателями просветительских лекций
09:00 | 08 августа
Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с новым Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Юлией Васильевой
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»

В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»


Одно из самых масштабных событий агропромышленного комплекса нашего региона пройдет с 14 по 15 августа в городе Саратове (СКАД, между п. Дубки и с. Пристанное, точные координаты: широта - 51.624033, долгота - 46.161728).

Мероприятие, организованное Выставочным Центром «Софит-Экспо» при поддержке Правительства Саратовской области, министерства сельского хозяйства области и АККОР области, объединит более 211 компаний-участников из 26 регионов России, Республики Беларусь, Киргизской Республики и станет площадкой для показа новых, перспективных достижений в области АПК, обмена опытом между сельхозтоваропроизводителями.

Производители и поставщики продемонстрируют сельскохозяйственную технику и оборудование в действии, презентуют семена, удобрения, средства защиты растений, системы параллельного вождения и технологии точного земледелия, оборудование для послеуборочной обработки зерна и многое другое.

Для участников и гостей подготовлена насыщенная деловая (семинары, круглые столы, дискуссионные площадки) и развлекательная программа.

Интересно будет всем: детям и взрослым, любителям и профессионалам, обещают организаторы мероприятия.