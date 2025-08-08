Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с новым Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Юлией Васильевой

просмотров: 45

Кандидатуру Юлии Васильевой на должность уполномоченного по правам ребенка недавно утвердили депутаты областной думы. Роман Бусаргин выразил уверенность, что большой опыт общественной деятельности, государственной и муниципальной службы помогут Юлии Васильевой в работе.«Защита прав детей - одно из ключевых направлений социальной политики региона. Важно, что новый этап работы строится на принципах межведомственного взаимодействия и адресной помощи. Уверен, что Ваш профессиональный опыт и системный подход позволят укрепить защиту интересов каждого ребенка в области», - сказал губернатор.Отдельно глава региона обсудил с Юлией Васильевой работу, направленную на помощь семьям, где есть дети участников СВО, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот.