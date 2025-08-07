При строительстве разворотных колец для трамвая защитят деревья и высадят новые

просмотров: 86

Министр транспорта Николай Сергеев на встрече с жителями рассказал о планах строительства разворотных колец для скоростного трамвая в районе Детского парка.В настоящий момент на улице Астраханской уже идут подготовительные работы. В связи с этим жители близлежащих домов оказались обеспокоены судьбой зеленых насаждений.Как объяснил министр, работы коснутся минимального количества деревьев. В первую очередь, насаждения приведут в порядок, очистят от поврежденных и больных веток. Аналогичный метод использовался этим же подрядчиком при благоустройстве разворотного кольца маршрута № 8 в Комсомольском поселке.«Более того, мы проговорили с подрядчиком, что на время строительных работ будем закрывать деревья защитными панелями, чтобы не нанести им вред», - добавил Сергеев.Отвечая на вопросы жителей, министр транспорта также подчеркнул, что проект реконструкции трамвайного маршрута разработан таким образом, чтобы найти самый оптимальный вариант прокладки новой инфраструктуры и сохранения зеленой зоны.«Небольшое количество насаждений, которое придется убрать по объективным причинам, будет заменено новыми деревьями в рамках компенсационной высадки при благоустройстве. Это наша принципиальная позиция и такое требование мы выставляем подрядчику», - заверил Николай Сергеев.Для контроля над осуществлением всех работ министр предложил гражданам сформировать общественный совет. Жители поддержали эту идею.