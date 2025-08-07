7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 07 августа
При строительстве разворотных колец для трамвая защитят деревья и высадят новые
18:18 | 07 августа
Школы Федоровского района готовятся к началу учебного года
16:30 | 07 августа
Строители завершают монтаж всех инженерных систем в детском отделении поликлиники в «Звезде»
15:40 | 07 августа
Более 400 жителей Саратовской области участвуют в конкурсе Знание.Лектор
15:21 | 07 августа
Жители Ленинского района с нетерпением ждут новую школу
14:30 | 07 августа
Более 3 млрд рублей получили предприниматели региона в виде льготных микрозаймов
13:30 | 07 августа
В Саратове на Кумысной поляне сотрудники минприроды раздали 250 противопожарных листовок
12:30 | 07 августа
Точный диагноз врачам Вольской районной больницы помогает ставить современный КТ-аппарат
12:04 | 07 августа
Всероссийское исследование показало уровень готовности саратовских школьников к профессиональному самоопределению
09:00 | 07 августа
Давняя мечта музейных хранителей сбудется с установкой памятника Боголюбову
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

При строительстве разворотных колец для трамвая защитят деревья и высадят новые

Новости
При строительстве разворотных колец для трамвая защитят деревья и высадят новые


Министр транспорта Николай Сергеев на встрече с жителями рассказал о планах строительства разворотных колец для скоростного трамвая в районе Детского парка.

В настоящий момент на улице Астраханской уже идут подготовительные работы. В связи с этим жители близлежащих домов оказались обеспокоены судьбой зеленых насаждений.

Как объяснил министр, работы коснутся минимального количества деревьев. В первую очередь, насаждения приведут в порядок, очистят от поврежденных и больных веток. Аналогичный метод использовался этим же подрядчиком при благоустройстве разворотного кольца маршрута № 8 в Комсомольском поселке.

«Более того, мы проговорили с подрядчиком, что на время строительных работ будем закрывать деревья защитными панелями, чтобы не нанести им вред», - добавил Сергеев.

Отвечая на вопросы жителей, министр транспорта также подчеркнул, что проект реконструкции трамвайного маршрута разработан таким образом, чтобы найти самый оптимальный вариант прокладки новой инфраструктуры и сохранения зеленой зоны.

«Небольшое количество насаждений, которое придется убрать по объективным причинам, будет заменено новыми деревьями в рамках компенсационной высадки при благоустройстве. Это наша принципиальная позиция и такое требование мы выставляем подрядчику», - заверил Николай Сергеев.

Для контроля над осуществлением всех работ министр предложил гражданам сформировать общественный совет. Жители поддержали эту идею.