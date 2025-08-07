Школы Федоровского района готовятся к началу учебного года

7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Во время летних каникул образовательные учреждения в Федоровском районе готовятся к новому учебному году в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области», инициированного губернатором Романом Бусаргиным.

В этом году ремонтные работы в детско-юношеской спортивной школе р. п. Мокроус были проведены быстро, качественно и с учетом пожеланий спортсменов. В учреждении утеплили стену зала, произвели замену стеклопакетов поврежденных окон, а также блочных окон входной группы на пластиковые. В зале полностью отремонтирован потолок, оштукатурены и покрашены стены. Ранее было установлено новое освещение, отремонтированы и установлены душевые и санитарные комнаты.

В других образовательных учреждениях района проводится косметический ремонт, ремонтные работы системы отопления и электромонтажные работы, ремонтируют кровлю. Особое внимание уделяется подготовке кабинетов для начальной школы

«Необходимо чтобы школы соответствовали современным требованиям, создавая комфортные условия для обучения школьников. Надеемся, что наши дети будут учиться с удовольствием», - отметили родители учеников.

Региональный проект «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» реализуется с 2022 года и за это время в нем приняли участие приняли участие 1159 образовательных учреждений.