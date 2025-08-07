Жители Ленинского района с нетерпением ждут новую школу

просмотров: 72

Доступ в сквер «Территория детства», расположенный в Ленинском районе Саратова, временно ограничили ввиду осуществления различных ремонтных мероприятий. Сейчас в историческом секторе сквера реализуют первый этап обустройства территории — устанавливают систему автоматического полива. Помимо этого, стартовали предварительные мероприятия перед началом строительства нового образовательного учреждения вместимостью 1100 учащихся.- Для меня вопрос строительства новой школы очень важен – через два года моя дочь пойдет в первый класс, - говорит жительница Ленинского района Светлана Анохина. - Очень хочется, чтобы Танюшка училась в новой школе – светлой, красивой, оснащенной современным оборудованием. Слышала, что в школе будет бассейн. Это просто здорово! Мы сейчас возим дочь на занятия по плаванию в другой район, а тут все будет в непосредственной доступности. Об этом мы даже не мечтали. Так что ждем новую школу с нетерпением.Наталья Лебедева - частый гость Ленинского района. Сюда она регулярно приезжает к внукам. О строительстве новой школы она в курсе и, конечно, поддерживает ее строительство.- Сейчас Сережа и Владик учатся во вторую смену. Возвращаются домой вечером, уроки делают на следующий день, и я езжу практически каждый день их проверять. С утра маршрутки все заполненные. Люди едут на работу. Для меня визиты к внукам – это тоже работа. Когда узнала, что будут строить новую школу, обрадовалась: это будет большое, просторное здание без второй смены! Кстати, сейчас много говорят о необходимости трудового обучения. В новой школе у моих мальчишек будет возможность получить первые рабочие навыки в современных оборудованных кабинетах и мастерских. Бассейн, спортзал, футбольное поле – и это очень нужно для развития. Очень рада, что внуки будут учиться в таких шикарных условиях.