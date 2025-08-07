Более 400 жителей Саратовской области участвуют в конкурсе Знание.Лектор

просмотров: 74

Пятый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2025 собрал рекордные 20 607 заявок со всей страны. Общество «Знание» опубликовало итоговый рейтинг регионов, участвующих в юбилейном сезоне.Всего на конкурс Знание.Лектор подано 414 заявок от Саратовской области — это 5-е место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Культура и искусство» и «Единство народов России».Саратовскую область в номинации «Наука и технологии» представляет Стелла Евстигнеева, доцент Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, кандидат биологических наук, руководитель грантов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда. Стелла разработала принципиально новую сенсорную систему для обнаружения бактериальных биопленок на медицинском оборудовании. Применение ее сенсора в клинической практике поможет предупредить развитие смертельно опасных инфекций и спасет множество жизней. На конкурсе Знание.Лектор Стелла поделится результатами своих исследований.В номинации «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» принимает участие Диана Мусаева, преподаватель Саратовского национального исследовательского университета им. Н. Г. Чернышевского, основатель и руководитель «Агентства Цифрового Контента». Диана — автор, организатор и спикер просветительского марафона «Демографическая весна» и курса «Контент-маркетинг в социальных сетях», а также носительница агульского языка, занесенного в Красную книгу народов РФ. Ее дядя, Марынов Александр Иванович, в советское время был лектором Всесоюзного Общества «Знание», курировал молодежную политику, военно-патриотическое воспитание и народные университеты. В рамках конкурса Знание.Лектор Диана расскажет про критическое мышление в цифровой медиакоммуникации, современные практики развития личного бренда, использование искусственного интеллекта в продвижении карьеры и многое другое.«Мы в очередной раз обновили рекорд по количеству заявок на конкурс, и для нас это важный индикатор работы по масштабированию и популяризации просветительской деятельности. Для нас этот конкурс — кузница кадров, и мы с большим вниманием будем следить за его этапами. Всех победителей будем ждать в лекторском сообществе Российского общества "Знание"», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.Среди конкурсантов Знание.Лектор — 19 участников спецоперации. Они ведут просветительскую деятельность в зоне боевых действий и в родных регионах: проводят мастер-классы по тактической медицине, обучение по оказанию первой психологической помощи для семей военнослужащих, жителей приграничья и переселенцев, организуют военно-спортивные лагерные смены. Для конкурса Знание.Лектор они выбрали самые разные тематики лекций: от СВО до прорывов российских ученых и конституционного права».2 116 лекторов занимаются волонтерством и благотворительностью. 128 участников Знание.Лектор имеют ученые звания.Демография участников Знание.Лектор разнообразна: это люди от 14 до 70 лет из около 3 800 населенных пунктов, включая села с населением менее тысячи жителей. 220 конкурсантов являются многодетными родителями. Самой популярной тематической номинацией у россиян стала «Карьера и саморазвитие».До 28 сентября идет прием заявок в новой специальной номинации Знание.Лектор — «Лучший преподаватель курса "Основы российской государственности"», учрежденной при поддержке Минобрнауки РФ. Участникам предложено выбрать одну из десяти тем. В номинации будут выявлены десять победителей в рамках всех тематик и один победитель онлайн-голосования, которое пройдет среди финалистов студенческого конкурса на платформе «ДНК России».