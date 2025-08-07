7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
16:30 | 07 августа
Строители завершают монтаж всех инженерных систем в детском отделении поликлиники в «Звезде»
15:40 | 07 августа
Более 400 жителей Саратовской области участвуют в конкурсе Знание.Лектор
15:21 | 07 августа
Жители Ленинского района с нетерпением ждут новую школу
14:30 | 07 августа
Более 3 млрд рублей получили предприниматели региона в виде льготных микрозаймов
13:30 | 07 августа
В Саратове на Кумысной поляне сотрудники минприроды раздали 250 противопожарных листовок
12:30 | 07 августа
Точный диагноз врачам Вольской районной больницы помогает ставить современный КТ-аппарат
12:04 | 07 августа
Всероссийское исследование показало уровень готовности саратовских школьников к профессиональному самоопределению
09:00 | 07 августа
Давняя мечта музейных хранителей сбудется с установкой памятника Боголюбову
19:49 | 06 августа
«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности
18:59 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Более 400 жителей Саратовской области участвуют в конкурсе Знание.Лектор


Пятый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2025 собрал рекордные 20 607 заявок со всей страны. Общество «Знание» опубликовало итоговый рейтинг регионов, участвующих в юбилейном сезоне.

Всего на конкурс Знание.Лектор подано 414 заявок от Саратовской области — это 5-е место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Культура и искусство» и «Единство народов России».

Саратовскую область в номинации «Наука и технологии» представляет Стелла Евстигнеева, доцент Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, кандидат биологических наук, руководитель грантов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда. Стелла разработала принципиально новую сенсорную систему для обнаружения бактериальных биопленок на медицинском оборудовании. Применение ее сенсора в клинической практике поможет предупредить развитие смертельно опасных инфекций и спасет множество жизней. На конкурсе Знание.Лектор Стелла поделится результатами своих исследований.

В номинации «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» принимает участие Диана Мусаева, преподаватель Саратовского национального исследовательского университета им. Н. Г. Чернышевского, основатель и руководитель «Агентства Цифрового Контента». Диана — автор, организатор и спикер просветительского марафона «Демографическая весна» и курса «Контент-маркетинг в социальных сетях», а также носительница агульского языка, занесенного в Красную книгу народов РФ. Ее дядя, Марынов Александр Иванович, в советское время был лектором Всесоюзного Общества «Знание», курировал молодежную политику, военно-патриотическое воспитание и народные университеты. В рамках конкурса Знание.Лектор Диана расскажет про критическое мышление в цифровой медиакоммуникации, современные практики развития личного бренда, использование искусственного интеллекта в продвижении карьеры и многое другое.

«Мы в очередной раз обновили рекорд по количеству заявок на конкурс, и для нас это важный индикатор работы по масштабированию и популяризации просветительской деятельности. Для нас этот конкурс — кузница кадров, и мы с большим вниманием будем следить за его этапами. Всех победителей будем ждать в лекторском сообществе Российского общества "Знание"», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Среди конкурсантов Знание.Лектор — 19 участников спецоперации. Они ведут просветительскую деятельность в зоне боевых действий и в родных регионах: проводят мастер-классы по тактической медицине, обучение по оказанию первой психологической помощи для семей военнослужащих, жителей приграничья и переселенцев, организуют военно-спортивные лагерные смены. Для конкурса Знание.Лектор они выбрали самые разные тематики лекций: от СВО до прорывов российских ученых и конституционного права».

2 116 лекторов занимаются волонтерством и благотворительностью. 128 участников Знание.Лектор имеют ученые звания.

Демография участников Знание.Лектор разнообразна: это люди от 14 до 70 лет из около 3 800 населенных пунктов, включая села с населением менее тысячи жителей. 220 конкурсантов являются многодетными родителями. Самой популярной тематической номинацией у россиян стала «Карьера и саморазвитие».

До 28 сентября идет прием заявок в новой специальной номинации Знание.Лектор — «Лучший преподаватель курса "Основы российской государственности"», учрежденной при поддержке Минобрнауки РФ. Участникам предложено выбрать одну из десяти тем. В номинации будут выявлены десять победителей в рамках всех тематик и один победитель онлайн-голосования, которое пройдет среди финалистов студенческого конкурса на платформе «ДНК России».