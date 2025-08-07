7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:30 | 07 августа
Строители завершают монтаж всех инженерных систем в детском отделении поликлиники в «Звезде»
15:40 | 07 августа
Более 400 жителей Саратовской области участвуют в конкурсе Знание.Лектор
15:21 | 07 августа
Жители Ленинского района с нетерпением ждут новую школу
14:30 | 07 августа
Более 3 млрд рублей получили предприниматели региона в виде льготных микрозаймов
13:30 | 07 августа
В Саратове на Кумысной поляне сотрудники минприроды раздали 250 противопожарных листовок
12:30 | 07 августа
Точный диагноз врачам Вольской районной больницы помогает ставить современный КТ-аппарат
12:04 | 07 августа
Всероссийское исследование показало уровень готовности саратовских школьников к профессиональному самоопределению
09:00 | 07 августа
Давняя мечта музейных хранителей сбудется с установкой памятника Боголюбову
19:49 | 06 августа
«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности
18:59 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
Более 3 млрд рублей получили предприниматели региона в виде льготных микрозаймов

За 7 месяцев текущего года региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства предоставил бизнесу области 89 микрозаймов на общую сумму 199,6 млн рублей.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Микрозаймы были направлены на приобретение основных средств и оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещения, покупку семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.

Наиболее востребованной финансовая поддержка Фонда была у предприятий сельского хозяйства (30%), торговли (21%), производственной сферы (17%), сфер услуг (13%), строительства (10%) и транспорта (6%).

Фонд микрокредитования продолжает наращивать объемы оказанной поддержки. Так, с начала своей деятельности Фондом предоставлено 2,2 тыс. микрозаймов на общую сумму 3,07 млрд рублей.

Линейка программ, реализуемых Фондом, дает бизнесменам региона доступ к финансовой поддержке в размере до 3 млн рублей по ставке от 4% до 14 % годовых на срок от года до двух лет. Услугами Фонда могут воспользоваться как действующие, так и начинающие предприниматели.

Подробнее на сайте Фонда: https://www.fmco.ru/; по телефону: (8452)75-64-12.