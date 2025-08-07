Более 3 млрд рублей получили предприниматели региона в виде льготных микрозаймов

просмотров: 79

За 7 месяцев текущего года региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства предоставил бизнесу области 89 микрозаймов на общую сумму 199,6 млн рублей.Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».Микрозаймы были направлены на приобретение основных средств и оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещения, покупку семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.Наиболее востребованной финансовая поддержка Фонда была у предприятий сельского хозяйства (30%), торговли (21%), производственной сферы (17%), сфер услуг (13%), строительства (10%) и транспорта (6%).Фонд микрокредитования продолжает наращивать объемы оказанной поддержки. Так, с начала своей деятельности Фондом предоставлено 2,2 тыс. микрозаймов на общую сумму 3,07 млрд рублей.Линейка программ, реализуемых Фондом, дает бизнесменам региона доступ к финансовой поддержке в размере до 3 млн рублей по ставке от 4% до 14 % годовых на срок от года до двух лет. Услугами Фонда могут воспользоваться как действующие, так и начинающие предприниматели.Подробнее на сайте Фонда: https://www.fmco.ru/; по телефону: (8452)75-64-12.