В Саратове на Кумысной поляне сотрудники минприроды раздали 250 противопожарных листовок

В Саратове на Кумысной поляне сотрудники минприроды раздали 250 противопожарных листовок

В Саратове в лесопарке Кумысная поляна действует особый режим охраны, предусмотренный для сохранения особо охраняемых природных территорий. Бережное к ним отношение соответствует целям и задачам реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».

С весны специалисты инспекционного отдела регионального минприроды проводят еженедельные рейды и проводят профилактические беседы с посетителями лесопарка, раздают им противопожарные листовки.

«С наступлением тепла количество граждан, отдыхающих на Кумысной поляне, кратно возрастает. Важно, чтобы жители задумывались о сохранении памятника природы, не оставляли после отдыха мусор, не разводили костры. Мы раздали 250 противопожарных листовок», - уточнил Денис Кукленков, консультант Центрального инспекционного отдела регионального минприроды.

Он также указал на недопустимость въезда на территорию лесопарка автотранспорта.

«Владельцу прокатного пункта мототранспорта вблизи лесопарка наши сотрудники объявили предостережение, чтобы владелец пункта предупреждал своих клиентов о соблюдении правил нахождения на ООПТ», - уточнил Кукленков.

Большую помощь по выявлению нарушителей оказывает Госавтоинспекция. С апреля проводится ежедневное несение службы нарядом патрульно-постовой службы полка ППС службы полиции при УМВД России по Саратову по маршруту расположения детских лагерей: «Молодежный» - «Березка» - «Восход» - «Звездочка»- «Родничок» - «Полянка» - «Дубки» - «Молодежный».

Напоминаем, за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ предусмотрено административное наказание в виде штрафа с возможной конфискацией орудий совершения административного правонарушения: на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, в случае фиксации нарушения на особо охраняемой природной территории можно направить обращение в министерство природных ресурсов и экологии области с конкретным местоположением, и фото или видеофиксацией используя портал Госуслуг или сервиса «Госуслуги. Решаем Вместе.» - https://pos.gosuslugi.ru/form/?opaId=160&utm_source=vk&utm_medium=63&utm_campaign=1136455002507.