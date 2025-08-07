Всероссийское исследование показало уровень готовности саратовских школьников к профессиональному самоопределению

7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
По результатам исследования Фонда Гуманитарных Проектов (федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее») и Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 33,3% опрошенных в Саратовской области 11-классников уверены в том, что обладают необходимой информацией для самостоятельного выбора профессии, знают, какие профессиональные задачи выполняют специалисты и какие средства труда они используют, а также получали практический опыт в выбранной сфере.

Такой показатель выявило исследование проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее», реализуемого в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Выпускники школ, участвовавшие в масштабном профориентационном проекте в течение года, проходили диагностику «Мои ориентиры», которая оценивает уровень готовности школьников старших классов к выбору профессии.

По оценке генерального директора Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии», эксперта проекта «Единая модель профориентации» Кирилла Кузнецова, в 2016-2017 годах в стране доля тех, кто в 11-м классе отмечал, что не определился ни с профессией, ни с образованием, составляла около 40%, а сейчас — менее 15%. Это, по его словам, говорит о том, что принимаемые меры в области профориентации мотивируют школьников начинать раньше думать про свою будущую профессию и образование.

Авторы исследования считают, что по его результатам в целом по стране ранняя школьная профориентация критически важна для трети выпускников, которые нуждаются в поддержке и первом импульсе для определения возможной профессии.

Напомним, что Единая модель профориентации обучающихся 6-11 классов была внедрена с 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях России. С 2025 года она включает обновленный проект Единая модель профориентации «Билет в будущее», который реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Проект не просто отвечает на вопрос «Кем быть?», а помогает детям определить свои интересы и склонности, предоставляет подрастающему поколению инструменты для самопознания и выбора будущей профессии. Школьники посещают промышленные экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы на востребованные специальности регионального рынка труда, профориентационные выставки и ярмарки, дни открытых дверей, дни без турникетов и т.п.

В течение учебного года в школах проходит курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», который знакомит с востребованными профессиями реального сектора экономики, а также с выдающимися достижениями России в отраслях промышленности, цифровых технологиях, инженерном деле, государственном управлении и общественной безопасности, медицине и здравоохранении, социальном развитии, туризме и сельском хозяйстве через современные форматы и инструменты. Курс разработан по инициативе Министерства просвещения РФ, реализуется федеральным оператором Единой модели профориентации «Билет в будущее» в России - Фондом Гуманитарных Проектов. Создателем просветительского видеоконтента для отраслевых занятий является Российское общество «Знание».

Всероссийский проект по ранней профориентации «Билет в будущее» реализуется в Саратовской области в разных форматах с 2019 года. За это время участие в нем приняли уже более 150 тысяч школьников региона.