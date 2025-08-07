7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:00 | 07 августа
Давняя мечта музейных хранителей сбудется с установкой памятника Боголюбову
19:49 | 06 августа
«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности
19:48 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
18:59 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
18:52 | 06 августа
Авезниязов назвал системным подход к социальной адаптации героев
18:51 | 06 августа
Оформление документов в пункте отбора на контракт проходит в режиме «одного окна»
15:50 | 06 августа
В августе «Поезд здоровья» посетит 11 районов области
13:14 | 06 августа
Саратовские таланты представят регион на окружном проекте «МолоТ» в Перми
11:58 | 06 августа
Мастер леса, мельник и дояр: названы редкие вакансии в сельском хозяйстве
10:33 | 06 августа
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений на добычу барсука европейского
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Давняя мечта музейных хранителей сбудется с установкой памятника Боголюбову

Новости / Общество
Памятник художнику Алексею Боголюбову позволит отдать дань уважения выдающемуся человеку, внесшему бесценный вклад в саратовскую культуру. Об этом заявила Лидия Петровна Красноперова, старейший работник Радищевского музея - старший научный сотрудник отдела зарубежного искусства, работающая в музее с 1970 года.



- Установка памятника Боголюбову – одна из самых важных тем для музейных работников. Мы видим, как важно для жителей региона отдать дань уважения и памяти своему выдающемуся земляку и человеку, посвятившему себя служению искусству. Боголюбов, подарив Саратову свою бесценную коллекцию картин, навсегда оставил свой след в истории России. Для нас, музейных хранителей, создание памятника Боголюбову – это давняя и заветная мечта. Он завещал городу свои художественные сокровища, поставив условие, чтобы музей носил имя его деда, Александра Радищева. Боголюбов, Почетный гражданин Саратова, был человеком дела, чьи поступки всегда были продиктованы глубокими убеждениями. Благодаря его неустанным стараниям в нашем городе распахнула свои двери бесплатная рисовальная школа. Губернатор Роман Бусаргин с поддержал эту идею. Благодаря его непосредственной поддержки она будет реализована в жизнь уже в этом году.

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил о том, что найдены средства на установку памятника Алексею Боголюбову.