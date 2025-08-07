Давняя мечта музейных хранителей сбудется с установкой памятника Боголюбову

просмотров: 69

- Установка памятника Боголюбову – одна из самых важных тем для музейных работников. Мы видим, как важно для жителей региона отдать дань уважения и памяти своему выдающемуся земляку и человеку, посвятившему себя служению искусству. Боголюбов, подарив Саратову свою бесценную коллекцию картин, навсегда оставил свой след в истории России. Для нас, музейных хранителей, создание памятника Боголюбову – это давняя и заветная мечта. Он завещал городу свои художественные сокровища, поставив условие, чтобы музей носил имя его деда, Александра Радищева. Боголюбов, Почетный гражданин Саратова, был человеком дела, чьи поступки всегда были продиктованы глубокими убеждениями. Благодаря его неустанным стараниям в нашем городе распахнула свои двери бесплатная рисовальная школа. Губернатор Роман Бусаргин с поддержал эту идею. Благодаря его непосредственной поддержки она будет реализована в жизнь уже в этом году.Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил о том, что найдены средства на установку памятника Алексею Боголюбову.