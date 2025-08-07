7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:49 | 06 августа
«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности
19:48 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
18:59 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
18:52 | 06 августа
Авезниязов назвал системным подход к социальной адаптации героев
18:51 | 06 августа
Оформление документов в пункте отбора на контракт проходит в режиме «одного окна»
15:50 | 06 августа
В августе «Поезд здоровья» посетит 11 районов области
13:14 | 06 августа
Саратовские таланты представят регион на окружном проекте «МолоТ» в Перми
11:58 | 06 августа
Мастер леса, мельник и дояр: названы редкие вакансии в сельском хозяйстве
10:33 | 06 августа
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений на добычу барсука европейского
09:00 | 06 августа
Саратовские пенсионеры поделятся опытом в 20 районах
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности

Новости / Общество
«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности


В Саратовской области все больше центров социального обслуживания населения подключаются к проекту «ДОЛГОлетние встречи».

«Социальный опыт в век активности» - под таким названием открыли масштабную августовскую акцию в пугачевском учреждении социального обслуживания. Подхватили эстафету в Дергачевском, Духовницком, Новобурасском районах. Всего за 4 первых дня встречи посетили около 100 человек.

«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности

«Серебряные» волонтеры презентовали друг другу свои проекты по здоровому образу жизни, декоративно-прикладному искусству, делились опытом работы в рамках помощи участникам специальной военной операции, а также по поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, каждый район демонстрировал свое уникальное культурное наследие через народные промыслы и угощение традиционными блюдами. Все это создавало атмосферу доброжелательности и взаимопомощи между жителями разных уголков области.

«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности

«Участники отмечают важность такого формата общения, подчеркивая, что подобные встречи помогают пожилым людям оставаться активными членами общества и чувствовать свою востребованность. Каждый хочет поделиться своими идеями, а также узнать что-то новое для себя. Проект «ДОЛГОлетние встречи» продолжает свою важную миссию, объединяя людей старшего поколения, дарит им возможности для общения, самореализации и активного участия в жизни общества», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.

«ДОЛГОлетние встречи» продолжатся весь август. Впереди еще много ярких моментов, проектов, планов на будущее по развитию «серебряного» волонтерства в регионе.

Напомним, всего летняя акция охватит порядка 500 добровольцев старшего возраста. Деятельность «серебряных» волонтеров поддерживается национальным проектом Президента России Владимира Путина «Семья».