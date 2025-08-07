«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности

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В Саратовской области все больше центров социального обслуживания населения подключаются к проекту «ДОЛГОлетние встречи».«Социальный опыт в век активности» - под таким названием открыли масштабную августовскую акцию в пугачевском учреждении социального обслуживания. Подхватили эстафету в Дергачевском, Духовницком, Новобурасском районах. Всего за 4 первых дня встречи посетили около 100 человек.«Серебряные» волонтеры презентовали друг другу свои проекты по здоровому образу жизни, декоративно-прикладному искусству, делились опытом работы в рамках помощи участникам специальной военной операции, а также по поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, каждый район демонстрировал свое уникальное культурное наследие через народные промыслы и угощение традиционными блюдами. Все это создавало атмосферу доброжелательности и взаимопомощи между жителями разных уголков области.«Участники отмечают важность такого формата общения, подчеркивая, что подобные встречи помогают пожилым людям оставаться активными членами общества и чувствовать свою востребованность. Каждый хочет поделиться своими идеями, а также узнать что-то новое для себя. Проект «ДОЛГОлетние встречи» продолжает свою важную миссию, объединяя людей старшего поколения, дарит им возможности для общения, самореализации и активного участия в жизни общества», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.«ДОЛГОлетние встречи» продолжатся весь август. Впереди еще много ярких моментов, проектов, планов на будущее по развитию «серебряного» волонтерства в регионе.Напомним, всего летняя акция охватит порядка 500 добровольцев старшего возраста. Деятельность «серебряных» волонтеров поддерживается национальным проектом Президента России Владимира Путина «Семья».