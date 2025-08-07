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Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову

Новости
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову


В Саратове установят памятник основателю Радищевского музея Алексею Боголюбову. Финансирование для этого было найдено при поддержке губернатора Романа Бусаргина за счет внебюджетных источников.

Как сообщил глава региона, изготовление монумента уже началось. Его автором выступит известный саратовский скульптор Андрей Щербаков. Художник поделился фотографиями со своей мастерской, где уже приступил к работе. Сейчас он создает форму из мягкого материала в натуральную величину.

Напомним, с инициативой установить памятник Боголюбову выступили культурная общественность. Такая идея появилась давно, однако ее не удавалось реализовать. Предложение поддержал губернатор Роман Бусаргин, пообещав со своей стороны найти необходимое финансирование. Накануне он сообщил, что средства найдены, подчеркнув, что памятник должен появиться уже в этом году - юбилейном для Радищевского музея.