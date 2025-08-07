7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:49 | 06 августа
«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности
19:48 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
18:59 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
18:52 | 06 августа
Авезниязов назвал системным подход к социальной адаптации героев
18:51 | 06 августа
Оформление документов в пункте отбора на контракт проходит в режиме «одного окна»
15:50 | 06 августа
В августе «Поезд здоровья» посетит 11 районов области
13:14 | 06 августа
Саратовские таланты представят регион на окружном проекте «МолоТ» в Перми
11:58 | 06 августа
Мастер леса, мельник и дояр: названы редкие вакансии в сельском хозяйстве
10:33 | 06 августа
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений на добычу барсука европейского
09:00 | 06 августа
Саратовские пенсионеры поделятся опытом в 20 районах
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Оформление документов в пункте отбора на контракт проходит в режиме «одного окна»

Новости
Никита Вершков рассказал о ходе набора на военную службу по контракту. Представитель пункта отбора дал интервью местному телевидению. Об этом сегодня сообщили в областном мининформе.

Оформление документов в пункте отбора на контракт проходит в режиме «одного окна»




«В последнее время мы отмечаем существенное увеличение численности граждан, которые хотят поступить на военную службу по контракту. Ежедневно приходит не менее 20-30 человек. Даже в выходные и праздничные дни поток не уменьшается. Приходят как люди, имеющие боевой опыт, так и люди, впервые решившие пойти служить», - отметил Никита Вершков.

Оформление документов проходит в режиме «одного окна» и занимает один день. Еще два дня новобранцам дается на дорогу. Подписавшие контракт обязательно проходят дополнительное обучение вне зависимости от того, имеют ли они опыт военной службы или участия в боевых действиях. Обучение на специальных полигонах включает работу в группе, работу с образцами военной техники и вооружением.

При отборе учитываются не только физические данные бойца, но и уже имеющиеся навыки и способности. «Например, человек может не уметь стрелять, но быть хорошим водителем, которые тоже очень требуются в зоне проведения специальной военной операции. Особым спросом пользуются водители колесной и гусеничной техники. Люди в гражданской жизни не особо хотят обучаться этим специальностям, тем не менее они очень востребованы на передовой. Водители - очень важная составляющая боевого применения Вооруженных Сил. Это и передвижение личного состава, и доставка грузов, и перемещение раненых», - рассказал представитель пункта отбора.

Там также напомнили, что для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России, действуют единовременные выплаты, в том числе региональная выплата в размере 700 тысяч рублей, федеральная – 400 тысяч рублей, а также муниципальные и иные выплаты. Указанные выплаты контрактники получают уже в первый месяц службы, их общая сумма с учетом ежемесячного денежного довольствия участников СВО может достигать 2,7 млн рублей.