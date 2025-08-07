Оформление документов в пункте отбора на контракт проходит в режиме «одного окна»

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«В последнее время мы отмечаем существенное увеличение численности граждан, которые хотят поступить на военную службу по контракту. Ежедневно приходит не менее 20-30 человек. Даже в выходные и праздничные дни поток не уменьшается. Приходят как люди, имеющие боевой опыт, так и люди, впервые решившие пойти служить», - отметил Никита Вершков.Оформление документов проходит в режиме «одного окна» и занимает один день. Еще два дня новобранцам дается на дорогу. Подписавшие контракт обязательно проходят дополнительное обучение вне зависимости от того, имеют ли они опыт военной службы или участия в боевых действиях. Обучение на специальных полигонах включает работу в группе, работу с образцами военной техники и вооружением.При отборе учитываются не только физические данные бойца, но и уже имеющиеся навыки и способности. «Например, человек может не уметь стрелять, но быть хорошим водителем, которые тоже очень требуются в зоне проведения специальной военной операции. Особым спросом пользуются водители колесной и гусеничной техники. Люди в гражданской жизни не особо хотят обучаться этим специальностям, тем не менее они очень востребованы на передовой. Водители - очень важная составляющая боевого применения Вооруженных Сил. Это и передвижение личного состава, и доставка грузов, и перемещение раненых», - рассказал представитель пункта отбора.Там также напомнили, что для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России, действуют единовременные выплаты, в том числе региональная выплата в размере 700 тысяч рублей, федеральная – 400 тысяч рублей, а также муниципальные и иные выплаты. Указанные выплаты контрактники получают уже в первый месяц службы, их общая сумма с учетом ежемесячного денежного довольствия участников СВО может достигать 2,7 млн рублей.