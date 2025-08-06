Саратовские таланты представят регион на окружном проекте «МолоТ» в Перми

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Делегация из Саратовской области отправилась в Пермь для участия в окружном общественном проекте ПФО «МолоТ» (Молодежный труд).На площадке курорта «Усть-Качка» и Пермского президентского кадетского училища соберутся лучшие молодые специалисты со всего округа. Ребятам предстоит проявить себя в самых разных испытаниях.Помимо обмена опытом, участников ждет проверка знаний о Великой Отечественной войне, спортивное ориентирование, комбинированный марш-бросок с общевойсковой полосой препятствий, стрельба, оказание медицинской помощи и переноска раненого.Кроме того, в рамках проекта состоится конкурс видеороликов, демонстрирующих деятельность предприятий 14 регионов-участников.Проект реализуется Правительством Пермского края под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.