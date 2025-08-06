6 августа 2025 СРЕДА
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Мастер леса, мельник и дояр: названы редкие вакансии в сельском хозяйстве

Новости
Мастер леса, мельник и дояр: названы редкие вакансии в сельском хозяйстве


На сегодняшний день работодателями Саратовской области заявлено 22,8 тысячи вакансий, из которых 66,7% - вакансии по рабочим профессиям, 33,3% – по профессиям инженерно-технических работников и служащих. Например, в сельском хозяйстве востребованы специалисты следующих рабочих профессий: тракторист, машинист сельскохозяйственного производства, овощевод, механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах, агроном, оператор машинного доения, животновод, ветеринарный врач, птицевод, зоотехник.

Среди рабочих профессий самым высокооплачиваемым предложением первой половины августа стала вакансия агронома с зарплатой от 100 до 130 тысяч рублей. Главному зоотехнику работодатель готов платить от 100 тысяч рублей в месяц.

Из числа неквалифицированных работников отрасли требуются подсобные рабочие, рабочие по уходу за животными, рабочие зеленого хозяйства и другие.

Интересно, что среди редких специалистов отрасли выделяются мастер леса, мельник и дояр.

Со всеми вакансиями работодателей Саратовской области можно ознакомиться на портале «Работа России». Также на портале можно подать заявление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры».