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Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений на добычу барсука европейского

Новости
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений на добычу барсука европейского


6 августа 2025 года комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области приступил к приёму заявлений на выдачу разрешений на добычу барсука европейского в целях осуществления любительской и спортивной охоты.

Охота на барсука на территории Саратовской области откроется 15 августа и продлится до 31 октября текущего года.

С информацией о местах охоты и количестве животных, определенных к добыче, можно ознакомиться на сайте комитета: https://saratov.gov.ru/gov/auth/komohot/dopolnitelnyy-razdel/informatsiya-ob-ustanovlenii-kvot-dobychi/limity_kvot_2025_2026.pdf (переход осуществляется через Яндекс браузер).

Специалисты комитета рекомендуют охотникам быть внимательными при заполнении заявления. В заявлении на получение разрешения на добычу необходимо указывать предположительное количество барсука к добыче (в рамках лимита добычи на район/участок (см. ссылка на Постановление)), а также место охоты (в соответствии с Постановлением).

Подать заявление на получение разрешений на добычу барсука можно по адресу: г. Саратов, ул. Университетская 45/51, стр. 1, ком. № 212, тел. 51-22-48 и 50-33-03.