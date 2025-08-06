Саратовские пенсионеры поделятся опытом в 20 районах

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В Саратовской области пройдут августовские «ДОЛГОлетние встречи - 2025», которые объединят более 500 «серебряных» волонтеров, рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.Он напомнил, что впервые акция была проведена в августе 2024 года и получила положительные отзывы пожилых.Формат проекта подразумевает визиты «серебряных» активистов в районы для обмена опытом волонтерской работы, участия в активной и познавательной программе. Кроме того, это отличная возможность для общения и знакомства с местными достопримечательностями.«В этом году «ДОЛГОлетние встречи», которые пройдут в 20 районах области, стали площадками региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Владимировича Путина «Семья».Желаю участникам только положительных эмоций, новых идей и ярких впечатлений. Продолжаем делать всё, чтобы жизнь нашего старшего поколения была активной и позитивной», - отметил Денис Давыдов.