Новый лёд — новые победы: в «Кристалле» началась подготовка к предстоящему сезону

просмотров: 110

Воспитанники спортивной школы по хоккею «Кристалл» возобновили тренировки на обновленном льду.В этом году по инициативе губернатора области Романа Бусаргина в ЛДС «Кристалл» были заменены холодильно-компрессорные установки, установлена система водоподготовки, а также проводится ремонт тренировочных помещений для хоккеистов и фигуристов. Новый лед – стимул к достижению еще больших результатов.Первыми оценить качество модернизации смогли юные хоккеисты, которые уже возобновили тренировки после летнего перерыва. Также первый этап подготовки к новому сезону стартовал и у молодежной команды «Кристалл». Вскоре к ним присоединятся и фигуристы.«Благодаря решению губернатора теперь мы имеем возможность выйти на профессионально подготовленный лед. Это очень большой вклад в развитие хоккея на территории Саратовской области, так как новый лед позволит нам значительно повысить качество тренировочного процесса. В свою очередь мы сделаем все, чтобы наша команда была лучшей и заставила о себе говорить»,- поделился эмоциями Максим Бондаренко, тренер команды «Кристалл-2009».До конца августа после ремонта в «Кристалле» откроется тренажерный зал с современным спортивным оборудованием.