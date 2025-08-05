Саратовский фольклорный ансамбль «Балаган» выступит на Поклонной горе

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Фольклорный ансамбль «Балаган» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке примет участие в XIV межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле». Мероприятие состоится 9 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. В нем будут участвовать свыше 1500 человек из 62 регионов страны.Прямая трансляция ключевых событий фестиваля будет доступна на официальном сайте «Русского поля», polerusskoe.ru/ в социальных сетях «ВКонтакте» vk.com/polerusskoe_ru и «Одноклассники» ok.ru/polerusskoe и на портале Культура.рф.Напомним, «Русское поле» – крупнейшее фольклорное мероприятие, объединяющее творческих людей, влюбленных в свою историю и культуру, песни, народные промыслы, национальную кухню и моду.Саратовский коллектив можно поддержать лайками и репостами (https://vk.com/video-189816741_456241365?list=21f2eb9a0b149db077).