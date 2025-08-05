Саратовская делегация приняла участие в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

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В Крыму завершился седьмой фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». С 1 по 3 августа Саратовскую область на фестивале представляли 25 молодых творцов.В этом году фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» объединил на своей площадке широкий спектр форматов: музыкальные шоу, выступления звездных артистов, театральные постановки, выставки, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Впервые программа фестиваля пополнилась театрально-цирковым шоу, книжной ярмаркой, а также съёмками известных кино- и медиапроектов.В рамках насыщенной программы фестиваля участники от Саратовской области смогли включиться в ключевые форматы «Тавриды.АРТ–2025»: самый большой многонациональный хоровод, шествие регионов и карнавальное шествие.Команда Саратовской области также приняла участие в благотворительной акции «Гитара для Победы», главная цель которой — оказать моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей. Ребята передали гитару, оставив на ней свои пожелания для бойцов специальной военной операции.В рамках фестиваля также прошел грантовый конкурс Росмолодёжи, победителем которого стала представительница Саратовской области, выпускница Поволжского института управления Валерия Тишкина с проектом «Программа психологического самоопределения «Точка ноль», получившая грант в размере 170 000 рублей.