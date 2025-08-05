Саратовская делегация приняла участие в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
В Крыму завершился седьмой фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». С 1 по 3 августа Саратовскую область на фестивале представляли 25 молодых творцов.
В этом году фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» объединил на своей площадке широкий спектр форматов: музыкальные шоу, выступления звездных артистов, театральные постановки, выставки, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Впервые программа фестиваля пополнилась театрально-цирковым шоу, книжной ярмаркой, а также съёмками известных кино- и медиапроектов.
В рамках насыщенной программы фестиваля участники от Саратовской области смогли включиться в ключевые форматы «Тавриды.АРТ–2025»: самый большой многонациональный хоровод, шествие регионов и карнавальное шествие.
Команда Саратовской области также приняла участие в благотворительной акции «Гитара для Победы», главная цель которой — оказать моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей. Ребята передали гитару, оставив на ней свои пожелания для бойцов специальной военной операции.
В рамках фестиваля также прошел грантовый конкурс Росмолодёжи, победителем которого стала представительница Саратовской области, выпускница Поволжского института управления Валерия Тишкина с проектом «Программа психологического самоопределения «Точка ноль», получившая грант в размере 170 000 рублей.