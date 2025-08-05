Студентка из Саратова выиграла грант на патриотический проект

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Юлия Шаткова, студентка Саратовского областного педагогического колледжа, приняла участие в поисковой смене на территории военного лагеря имени Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова, организованной для представителей «Волонтёрской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии Единой России».В рамках форума состоялся грантовый конкурс, на котором было представлено 87 проектов, 14 из них получили финансовую поддержку на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Проект Шатковой «Военно-патриотический десант "Стратегия Подвига"», направленный на противодействие экстремизму и патриотическое воспитание молодёжи, был удостоен гранта в размере 700 тысяч рублей.Программа смены включала не только конкурсные защиты, но и практические занятия по тактической подготовке, оказанию первой помощи, а также поисковые экспедиции, в ходе которых участники обнаружили фрагменты военной техники, личные вещи и предметы быта бойцов Красной Армии.Проект-победитель предполагает проведение выездных мероприятий в образовательных учреждениях Саратовской области, включающих курсы начальной военной подготовки, встречи с ветеранами боевых действий и интерактивные игры с использованием современных цифровых технологий.