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Спортсмен школы «РиФ» Артем Яковлев завоевал три медали международного турнира по настольному теннису

Новости / Спорт
Спортсмен школы «РиФ» Артем Яковлев завоевал три медали международного турнира по настольному теннису


В Астане (Республика Казахстан) завершились международные соревнования по настольному теннису «ITTF World Para Challenger Astana 2025».
В международном турнире приняли участие около 140 спортсменов из 14 стран мира.

Российские паралимпийцы показали блестящие результаты. Борьбу за медали вели 24 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата, которые завоевали 38 медалей - 12 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых.

Саратовскую область представлял воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Яковлев. По итогам турнира саратовский теннисист завоевал 3 медали:
- в смешанном парном разряде с Анастасией Костеневич, класс XD20,
- в парном разряде с Юрием Ноздруновым, класс MD18,
- в личных соревнованиях, класс 8.

Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Николай Кирпичников.