Спортсмен школы «РиФ» Артем Яковлев завоевал три медали международного турнира по настольному теннису

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В Астане (Республика Казахстан) завершились международные соревнования по настольному теннису «ITTF World Para Challenger Astana 2025».В международном турнире приняли участие около 140 спортсменов из 14 стран мира.Российские паралимпийцы показали блестящие результаты. Борьбу за медали вели 24 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата, которые завоевали 38 медалей - 12 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых.Саратовскую область представлял воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Яковлев. По итогам турнира саратовский теннисист завоевал 3 медали:- в смешанном парном разряде с Анастасией Костеневич, класс XD20,- в парном разряде с Юрием Ноздруновым, класс MD18,- в личных соревнованиях, класс 8.Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Николай Кирпичников.