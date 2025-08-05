Спортсмен школы «РиФ» Артем Яковлев завоевал три медали международного турнира по настольному теннису
В Астане (Республика Казахстан) завершились международные соревнования по настольному теннису «ITTF World Para Challenger Astana 2025».
В международном турнире приняли участие около 140 спортсменов из 14 стран мира.
Российские паралимпийцы показали блестящие результаты. Борьбу за медали вели 24 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата, которые завоевали 38 медалей - 12 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых.
Саратовскую область представлял воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Яковлев. По итогам турнира саратовский теннисист завоевал 3 медали:
- в смешанном парном разряде с Анастасией Костеневич, класс XD20,
- в парном разряде с Юрием Ноздруновым, класс MD18,
- в личных соревнованиях, класс 8.
Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Николай Кирпичников.