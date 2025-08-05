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Дети-сироты в возрасте до 23 лет могут онлайн встать в очередь на предоставление жилого помещения

Новости
Дети-сироты в возрасте до 23 лет могут онлайн встать в очередь на предоставление жилого помещения

Услуга переведена в электронный формат
На портал Госуслуги выведена услуга по включению детей-сирот в списки для предоставления жилого помещения в регионе.

Услугу могут получить дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в жилом помещении, проживание в котором признано невозможным.

Важно! С помощью данной формы встать в очередь на предоставление жилого помещения в Саратовской области могут только граждане до 23 лет.

Чтобы подать заявление необходимо:
1. зарегистрироваться или авторизоваться на портале Госуслуг с имеющейся подтвержденной учетной записью;
2. найти нужную услугу, воспользовавшись помощью Робота Макса или прямой ссылкой (https://www.gosuslugi.ru/654162/1/form?_=1753860212959&_=1753877967749);
3. ответить на несколько вопросов о жизненной ситуации;
4. заполнить электронную форму заявления. Для этого потребуются:
- паспортные данные заявителя (получателя услуги) и СНИЛС;
- фото или скан документа, подтверждающего утрату родителей;
- фото или скан документа на жилое помещение, а также документов о невозможности проживания в нем или о признании жилого помещения непригодным для проживания;
- фото или скан справки о составе семьи.

Срок оказания услуги - до 60 рабочих дней. Уведомление о включении в список для предоставления жилого помещения придёт в личный кабинет на портале Госуслуги.

Услуга предоставляется министерством строительства и ЖКХ области и доступна на портале Госуслуги по ссылке .
Отметим, благодаря поддержке Председателя Госдумы Саратовская область планомерно идет к тому, чтобы ликвидировать очередь на выдачу жилья детям-сиротам. Еще пять лет назад в очереди стояли свыше 7 тысяч человек, которые ждали квартиры более 13 лет. Вячеслав Володин пообещал помочь с поиском дополнительных средств, чтобы с учетом средств региона в 2026 году можно было закрыть многолетнюю очередь и выйти на предоставление жилья год в год.