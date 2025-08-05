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Саратовская область готовится масштабно отметить День физкультурника

Новости / Спорт
Саратовская область готовится масштабно отметить День физкультурника


В 2025 году праздник снова объединит всех, кто выбирает движение, здоровье и спорт.

9 августа в регионе пройдут десятки мероприятий. Центральным местом проведения Дня физкультурника в Саратове станет Новая Набережная.

В программе мероприятий:
- Всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч»,
- агитационная прогулка «Час ходьбы»,
- спортивный фестиваль «Сила России» среди ветеранов специальной военной операции и членов их семей,
- региональный этап спортивно-массового мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ 2025»,
- региональный этап спортивно-массового мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ 2025»,
- Кубок Саратовской области в дисциплине «Эндуро на мотоциклах-экстрим», финал,
- областные соревнования «Кубок Губернатора Саратовской области» по парусному спорту,
- соревнования по брейкингу, воркауту, настольному теннису, воздушной гимнастике, армрестлингу, скейтбордингу, роллер спорту, пляжному волейболу и пляжному теннису,
- показательные выступления спортивных федераций, мастер-классы от ведущих спортсменов региона и многое другое.

День физкультурника — это повод всей семьёй прийти на спортивные площадки города, зарядиться энергией, поддержать участников и напомнить себе: спорт — это про здоровье, энергию и активность.