Саратовская область готовится масштабно отметить День физкультурника

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В 2025 году праздник снова объединит всех, кто выбирает движение, здоровье и спорт.9 августа в регионе пройдут десятки мероприятий. Центральным местом проведения Дня физкультурника в Саратове станет Новая Набережная.В программе мероприятий:- Всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч»,- агитационная прогулка «Час ходьбы»,- спортивный фестиваль «Сила России» среди ветеранов специальной военной операции и членов их семей,- региональный этап спортивно-массового мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ 2025»,- региональный этап спортивно-массового мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ 2025»,- Кубок Саратовской области в дисциплине «Эндуро на мотоциклах-экстрим», финал,- областные соревнования «Кубок Губернатора Саратовской области» по парусному спорту,- соревнования по брейкингу, воркауту, настольному теннису, воздушной гимнастике, армрестлингу, скейтбордингу, роллер спорту, пляжному волейболу и пляжному теннису,- показательные выступления спортивных федераций, мастер-классы от ведущих спортсменов региона и многое другое.День физкультурника — это повод всей семьёй прийти на спортивные площадки города, зарядиться энергией, поддержать участников и напомнить себе: спорт — это про здоровье, энергию и активность.