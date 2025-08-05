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Общественники ждут открытия ж/д вокзала в Саратове в 2026 году

Новости / Общество
Елена Склярова, член Общественной палаты области, уверена, что благодаря современным технологиям и качественному дизайну здание обретёт новую жизнь, сохранив исторические черты архитектуры.


«Уверена, что реконструкция железнодорожного вокзала в Саратове завершится успешно и точно в срок — уже в 2026 году. Большую поддержку этому проекту оказывает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Жители города давно ждут обновления главного транспортного узла, и думаю, что специалисты РЖД выполнят свою работу качественно и в срок. Сейчас рассматривается вариант, что новый вокзал назовут именем Петра Столыпина. Мне кажется это хорошая идея, ведь его имя неразрывно связано с историей нашего региона.

Стоит отметить, что новая инфраструктура позволит значительно повысить пропускную способность вокзала, сократить время ожидания пассажиров и создать комфортные условия для всех категорий граждан, включая маломобильных жителей. Благодаря современным технологиям и качественному дизайну здание обретёт новую жизнь, сохранив исторические черты архитектуры.

Кроме того, введение новых зон отдыха, кафе и магазинов создаст дополнительную привлекательность для туристов и горожан, сделав железнодорожный вокзал одним из символов гостеприимства и комфорта. Всё это делает проект особенно значимым для будущего развития Саратовской области и укрепляет уверенность общественности в успешном завершении работ в установленные сроки», – сказала Елена Склярова, член Общественной палаты области.