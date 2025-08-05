Сквер «Территория детства» закрывается для установки автополива и подготовительных работ по строительству школы

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Кроме того, начинаются подготовительные работы по строительству новой школы на 1100 мест с бассейном. Ранее с просьбой возвести современные учреждение, которое полностью решит вопрос с обучением во вторую смену для данного микрорайона, обратились местные жители. Они направили в органы власти более 10 тысяч подписей, подчеркивая, что проблема переполненности школ для их территории - одна из самых актуальных. В микрорайоне также отсутствуют современные образовательные учреждения.Новая школа по инициативе общественности будет носить имена Героев специальной военной операции. В ней разместят соответствующий музей, а также историческую уличную площадку. Учреждение будет включать в себя и большое спортивное ядро, которое будет доступно для всех жителей микрорайона.Историческая часть сквера будет открыта для горожан после завершения работ по установке системы автополива, которая необходима для сохранения зеленых насаждений и будущего благоустройства сквера, запланированного на ближайшие годы.