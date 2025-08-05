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124 мамы получили психолого-педагогическую помощь в рамках социального проекта

Новости
124 мамы получили психолого-педагогическую помощь в рамках социального проекта

Автономная некоммерческая организация «Под Покровом» завершила реализацию социального проекта «В помощь маме», поддержанного Фондом президентских грантов. Проект был направлен на предоставление профессиональной психолого-педагогической помощи одиноким и многодетным мамам. В течение реализации проекта помощь получили 124 матери, воспитывающие 228 детей.

В рамках проекта:
- 89 женщин и 13 детей прошли индивидуальные и групповые занятия с психологами и педагогами, направленные на снижение тревожности, восстановление самооценки и уверенности в себе;
- проведено 10 групповых тренингов с использованием мультимедийных технологий, где участницы обменивались опытом и искали ресурсы для преодоления сложных обстоятельств;
- организована услуга временного присмотра за детьми от 3 до 6 лет, позволившая мамам уделить время личным и семейным вопросам;
- работали киноклуб и православная гостиная «С батюшкой за чашкой чая», где более 45 женщин в доверительной атмосфере обсуждали вопросы воспитания, семейных отношений и духовной поддержки.

«Главный результат проекта — не просто цифры, а реальные изменения в жизни участниц, - говорит, подводя итоги проекта «В помощь маме», руководитель АНО «Под Покровом» Елена Гранкина. - Многие женщины вновь обрели радость материнства, научились справляться с трудностями, нашли внутренние силы для новых планов».

Проект «В помощь маме» стал важным шагом в укреплении института семьи и создании благоприятных условий для женщин, оказавшихся в сложных обстоятельствах.