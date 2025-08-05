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Саратовские гвардейцы стали участниками юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец»

Новости
Саратовские гвардейцы стали участниками юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец»


Церемония открытия масштабного окружного события прошла на площади имени В.И. Ленина в Пензе. Здесь собрались команды из 14 регионов ПФО, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области и впервые – ребята из Брестской области Республики Беларусь.

С началом сборов юных гвардейцев поздравили заместители полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов и Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, Герои России Расим Баксиков, Никита Палазник, Александр Белоглазов, Олег Лобунец и другие почетные гости.

Украшением торжественной церемонии стало выступление сводного духового оркестра. Для участников и гостей сборов прозвучали патриотические композиции в исполнении более чем 250 музыкантов из разных регионов страны.

Сборы продлятся 21 день. За это время участникам предстоит пройти испытания на силу, выносливость, эрудицию и проявить командную сплоченность. Ребят ждут учебные занятия и интенсивные тренировки, спортивные состязания и творческие конкурсы, встречи с защитниками Родины и экскурсии по Сурскому краю, а также много других мероприятий.

Напомним, проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.