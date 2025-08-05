Палитра ремесел - 2025: история Саратовского края, встречи с известными писателями и краеведами, эксклюзивные книжные новинки, легенды о Соколовой горе
На Всероссийском фестивале народных мастеров и художников «Палитра ремесел» будет представлена новая площадка - литературно-краеведческая гостиная.
Площадка объединит тех, кто любит историю Саратовского края: художников и писателей, издателей и краеведов, мастеров и художников, а также гостей фестиваля.
Посетителей гостиной ждут:
- тематические встречи с известными саратовскими писателями и краеведами;
- презентация книжных новинок от саратовских издательств – возможность найти редкие книжные издания для домашней библиотеки;
- встреча с саратовским художником-дизайнером Марией Говоровой, которая расскажет о «Тайнах Лесной Неёловки»;
- встреча с мастером художественной лепки из глины, потомственным игрушечником Петром Африкантовым, который прочитает легенду о Соколовой горе;
- рассказ члена президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Саратовской области Александра Антоненко о Балашове, туристическом потенциале Прихопёрья, загадках Червленого Яра;
- творческие мастер-классы – возможность прикоснуться к истории;
- литературное кафе, где каждый сможет прочитать книжные новинки по краеведческо-ремесленной тематике;
- викторина о родном крае от Туристского информационного центра Саратовской области (ТИЦ), а также специальный розыгрыш для всех гостей;
- почтовая зона «С приветом из Саратова» - все желающие смогут отправить памятные открытки в любой уголок России;
- фотозона для памятных фотографий.
Также посетители литературно-краеведческой гостиной смогут получить «Карту гостя» от ТИЦ, чтобы путешествовать по Саратовской области со скидкой.
Напомним, фестиваль «Палитра ремесел» пройдет с 15 по 17 августа в Саратове на улице Волжской и проспекте им. П.А. Столыпина. Уже традиционно пройдет арт-ярмарка изделий ручной работы, будет организована культурно-развлекательная программа. Подробнее по ссылке: https://vk.com/palitraremeselfest.
Организует мероприятие Палата ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.