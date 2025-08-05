Палитра ремесел - 2025: история Саратовского края, встречи с известными писателями и краеведами, эксклюзивные книжные новинки, легенды о Соколовой горе

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На Всероссийском фестивале народных мастеров и художников «Палитра ремесел» будет представлена новая площадка - литературно-краеведческая гостиная.Площадка объединит тех, кто любит историю Саратовского края: художников и писателей, издателей и краеведов, мастеров и художников, а также гостей фестиваля.Посетителей гостиной ждут:- тематические встречи с известными саратовскими писателями и краеведами;- презентация книжных новинок от саратовских издательств – возможность найти редкие книжные издания для домашней библиотеки;- встреча с саратовским художником-дизайнером Марией Говоровой, которая расскажет о «Тайнах Лесной Неёловки»;- встреча с мастером художественной лепки из глины, потомственным игрушечником Петром Африкантовым, который прочитает легенду о Соколовой горе;- рассказ члена президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Саратовской области Александра Антоненко о Балашове, туристическом потенциале Прихопёрья, загадках Червленого Яра;- творческие мастер-классы – возможность прикоснуться к истории;- литературное кафе, где каждый сможет прочитать книжные новинки по краеведческо-ремесленной тематике;- викторина о родном крае от Туристского информационного центра Саратовской области (ТИЦ), а также специальный розыгрыш для всех гостей;- почтовая зона «С приветом из Саратова» - все желающие смогут отправить памятные открытки в любой уголок России;- фотозона для памятных фотографий.Также посетители литературно-краеведческой гостиной смогут получить «Карту гостя» от ТИЦ, чтобы путешествовать по Саратовской области со скидкой.Напомним, фестиваль «Палитра ремесел» пройдет с 15 по 17 августа в Саратове на улице Волжской и проспекте им. П.А. Столыпина. Уже традиционно пройдет арт-ярмарка изделий ручной работы, будет организована культурно-развлекательная программа. Подробнее по ссылке: https://vk.com/palitraremeselfest.Организует мероприятие Палата ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.