За десять лет в Саратовской области отремонтировали свыше 3,2 тыс. км областных и федеральных дорог

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Такая протяженность сравнима с расстоянием от Саратова до Санкт-Петербурга и обратно. Только за годы реализации инициированного Президентом страны нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние дорожники привели порядка 2000 км региональных трассЧасть этих дорог затем была передана на федеральный уровень, как например, а/д «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай».За годы реализации нацпроекта дорожникам удалось отремонтировать самые протяженные направления: «Пугачев - Перелюб» (свыше 110 км), «Балаково - Ершов» (94,5 км), «Балаково -Духовницкое» (порядка 80 км), «Калининск - Екатериновка» (64,4 км) и ряд других.В Саратове и Энгельсе за годы реализации нацпроекта было отремонтировано свыше 340 км участков улично-дорожной сети.Федеральных дорог в период с 2021-2024 годы было построено, капитально отремонтировано и реконструировано свыше 765 км, в том числе, федеральными дорожниками выполнялись работы по строительству транспортной развязки и газопроводу.Помимо ремонта и строительства дорог, в рамках нацпроекта были построены, реконструированы и отремонтированы 33 моста и путепровода. Один из масштабных объектов – строительство моста через реку Большой Иргиз, который соединил Пугачевский и Краснопартизанский районы. Ранее на этом месте была плотина, по которой ежегодно весной в период паводка прерывалось движение.«Преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2025 года стал новый нацпроект – «Инфраструктура для жизни». Одна из целей нового национального проекта — комфорт и безопасная среда. К 2030 году согласно этому нацпроекту Саратовская область должна достичь 85% по доли опорной сети автомобильных дорог в нормативном состоянии, а по региональной сети — не менее 60%. Это значит, что темпы ремонта дорог сбавляться не будут», - отметил заместитель министра дорожного хозяйства области Игорь Абрамов.Так, в этом году работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся на 87 объектах. Из них 57 автодорог регионального значения (17 – переходящие на 2026 год) и 29 автодорог местного значения (15 - Саратов, 14 - Энгельс).Кроме того, за счет областных средств ремонт ведется и в муниципалитетах. Средства выделяются в рамках региональной программы по ремонту дорог в сельских населенных пунктах из расчета 3 000 рублей на одного жителя. За три года (2022-2024 гг.) дорожники отремонтировали почти 1200 км автомобильных сельских дорог. В этом году работы ведутся на 255 км муниципальных дорог.