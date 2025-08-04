Глава КФХ Ивантеевского района Владимир Горшенин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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В своей работе особое внимание фермер уделяет повышению культуры земледелия, своевременному и качественному выполнению технологических операций, совершенствованию структуры посевных площадей, в результате чего хозяйство на протяжении многих лет добивается высокой урожайности зерновых культур и подсолнечника.Четкая организация труда, рациональное использование земельных ресурсов, соблюдение агротехнических норм позволяет хозяйству ежегодно добиваться высоких показателей.Большое внимание глава КФХ уделяет развитию социальной сферы и оказанию благотворительной помощи, в том числе для нужд СВО. Хозяйство активно принимает участие в ремонте памятников, благоустройстве и озеленении общественных территорий района, помогает в обеспечении жителей сел качественной питьевой водой.