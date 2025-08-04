4 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
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13:30 | 04 августа
Глава КФХ Ивантеевского района Владимир Горшенин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
12:30 | 04 августа
В Политехе разработали эффективный метод очистки промышленных сточных вод
11:30 | 04 августа
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Жители села Сокур побывали в татищевском комплексном центре соцобслуживания населения
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Аткарские старшие знают: жизнь на пенсии может быть интересной и активной
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Завкафедрой СГУ объяснил появление пыльной завесы над Саратовом и Энгельсом
17:40 | 01 августа
В комитете по ЖКХ продолжается активная подготовка к отопительному сезону
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Глава КФХ Ивантеевского района Владимир Горшенин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Новости / АПК
Глава КФХ Ивантеевского района Владимир Горшенин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени


В своей работе особое внимание фермер уделяет повышению культуры земледелия, своевременному и качественному выполнению технологических операций, совершенствованию структуры посевных площадей, в результате чего хозяйство на протяжении многих лет добивается высокой урожайности зерновых культур и подсолнечника.

Четкая организация труда, рациональное использование земельных ресурсов, соблюдение агротехнических норм позволяет хозяйству ежегодно добиваться высоких показателей.

Большое внимание глава КФХ уделяет развитию социальной сферы и оказанию благотворительной помощи, в том числе для нужд СВО. Хозяйство активно принимает участие в ремонте памятников, благоустройстве и озеленении общественных территорий района, помогает в обеспечении жителей сел качественной питьевой водой.