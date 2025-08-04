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В Политехе разработали эффективный метод очистки промышленных сточных вод

Новости
В Политехе разработали эффективный метод очистки промышленных сточных вод


В Физико-техническом институте СГТУ имени Гагарина Ю.А. прошла успешная защита выпускной квалификационной работы, посвящённой проблеме оптимизации процесса очистки сточных вод производств, наносящих ущерб окружающей среде.

Автор работы Инна Соколова, которая занималась данным исследованием под руководством кандидата химических наук Марии Викуловой, предложила эффективный метод для очистки сточных вод, позволяющий получить функциональные продукты.

«Существующие методы очистки не решают полностью экологические проблемы или же требуют больших затрат для утилизации продуктов очистки. Предлагаемый адсорбционный агент не является дорогостоящим, не требует дорогих установок для утилизации отходов, так как полученные в результате очистки продукты в дальнейшем могут быть использованы, например, в очистке вод от органических загрязнителей», - объяснила Инна Соколова.