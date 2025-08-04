Занятия психологического хора посещают пенсионеры Базарно-Карабулакского района

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В комплексном центре социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района получатели социальных услуг посещают занятия психологического хора.«Через музыку и совместное исполнение песен мы учимся выражать свои чувства, преодолевать страхи и тревоги, а также налаживать коммуникацию с окружающими. В программу входят не только вокальные упражнения, но и элементы арт-терапии, дыхательные практики и групповые дискуссии», - рассказали в учреждении.Напомним, комнаты психологической разгрузки в комплексных центрах социального обслуживания населения области доступны получателям услуг в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».