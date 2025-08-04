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В Саратове прошёл спортивный фестиваль «Путь сильных» для ветеранов СВО

Новости
В Саратове прошёл спортивный фестиваль «Путь сильных» для ветеранов СВО


На набережной Космонавтов в Саратове состоялся спортивный фестиваль «Путь сильных», участниками которого стали ветераны специальной военной операции. Инициатором мероприятия выступил президент Федерации силового экстрима и общественный деятель Вячеслав Максюта. Фестиваль прошел при поддержке саратовского филиала фонда «Защитники Отечества» и министерства труда и социальной защиты области.

Соревнования проходили на уличной спортивной площадке, специально оборудованной тренажерами с открытым доступом. Участники выполняли силовые упражнения и поднимали тяжести, демонстрируя не только физическую подготовку, но и силу духа. Как отметил Вячеслав Максюта, цель проекта — создать пространство, где каждый желающий, особенно нуждающиеся в восстановлении после службы, может заниматься спортом.

«Спорт — это мощный инструмент для реабилитации и возвращения к полноценной жизни. Он помогает не только укрепить здоровье, но и справиться с психологическими трудностями. Ветераны СВО — невероятно целеустремленные люди, и я уверен, что они способны добиться успехов в любом виде спорта»,
— подчеркнул Денис Белоусов, руководитель саратовского филиала фонда «Защитники Отечества».

По словам участников, подобные мероприятия важны не только для поддержания физической формы, но и для общения, обмена опытом и возвращения к мирной жизни. Многие выразили благодарность организаторам и выразили надежду, что такие спортивные площадки будут появляться и в других городах.