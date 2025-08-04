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Жители села Сокур побывали в татищевском комплексном центре соцобслуживания населения

Новости
В комплексном центре социального обслуживания населения Татищевского района реализуется доставка граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, в учреждение.



В этот раз в учреждении побывали жители села Сокур. Они смогли ознакомиться с современными социальными технологиями: «Школа восстановления «Шаг за шагом» и «Комната психологической разгрузки».

Посетив уютную сенсорную комнату и школу восстановления, каждый из гостей смог оценить преимущества массажного кресла и массажера для ног, которые дарят невероятное удовольствие и расслабление, насладиться атмосферой спокойствия и уединения.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать жизнь наших пожилых граждан более комфортной и радостной», – рассказали сотрудники комплексного центра.

Напомним, работа социальных технологий в центрах социального обслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нового национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».