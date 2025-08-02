Аткарские старшие знают: жизнь на пенсии может быть интересной и активной

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В рамках региональной программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 2025 году в комплексном центре социального обслуживания населения Аткарского района появились новые направления проведения досуга для людей «серебряного» возраста.Школа здоровья – это регулярные занятия адаптивным спортом на свежем воздухе и в помещении, которые повышают тонус мышц и способствуют продлению активного образа жизни.В Школе нутрициологии и здоровой гастрономии учат, как улучшить и поддерживать здоровье через оптимизацию питания, осуществлять профилактику заболеваний, связанных с неправильным питанием.В Школе психологии и ментального здоровья можно снять психологическое напряжение и узнать, как сохранить спокойствие и психическое здоровье на долгие годы.Школа красоты и эстетики дает новые знания о том, как ухаживать за лицом и телом, учитывая возрастные факторы, и выглядеть ослепительно.В Школе блогинга можно научиться снимать видео, создавать интересный контент и вести собственные блоги на платформах. На занятиях изучаются основы видеосъемки, монтажа видео, продвижения каналов, а также учат создавать уникальный контент, который заинтересует аудиторию.Также в учреждении действует Киноклуб, где можно насладиться старыми кинолентами и обсудить их. Повысить свой культурный уровень можно посещая «Культурный лекторий». Для любителей литературы работает «Книжный клуб». Книголюбы обсуждают новинки литературы, делятся впечатлениями о прочитанном, отмечают значимые литературные даты. А для рукодельниц открыт «Клуб мастеров ручной работы». Мастерицы вяжут игрушки, занимаются мыловарением, украшают предметы в технике декупаж.Для получателей социальных услуг ежемесячно с участием вокальных групп центра проходят массовые мероприятия. «Квартирники» и «Дни гостей», в виде отчетных концертов, собирают всех вместе и создают праздничный настрой.