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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Аткарские старшие знают: жизнь на пенсии может быть интересной и активной

Новости / Общество
Аткарские старшие знают: жизнь на пенсии может быть интересной и активной


В рамках региональной программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 2025 году в комплексном центре социального обслуживания населения Аткарского района появились новые направления проведения досуга для людей «серебряного» возраста.

Школа здоровья – это регулярные занятия адаптивным спортом на свежем воздухе и в помещении, которые повышают тонус мышц и способствуют продлению активного образа жизни.

В Школе нутрициологии и здоровой гастрономии учат, как улучшить и поддерживать здоровье через оптимизацию питания, осуществлять профилактику заболеваний, связанных с неправильным питанием.

В Школе психологии и ментального здоровья можно снять психологическое напряжение и узнать, как сохранить спокойствие и психическое здоровье на долгие годы.

Школа красоты и эстетики дает новые знания о том, как ухаживать за лицом и телом, учитывая возрастные факторы, и выглядеть ослепительно.

В Школе блогинга можно научиться снимать видео, создавать интересный контент и вести собственные блоги на платформах. На занятиях изучаются основы видеосъемки, монтажа видео, продвижения каналов, а также учат создавать уникальный контент, который заинтересует аудиторию.

Также в учреждении действует Киноклуб, где можно насладиться старыми кинолентами и обсудить их. Повысить свой культурный уровень можно посещая «Культурный лекторий». Для любителей литературы работает «Книжный клуб». Книголюбы обсуждают новинки литературы, делятся впечатлениями о прочитанном, отмечают значимые литературные даты. А для рукодельниц открыт «Клуб мастеров ручной работы». Мастерицы вяжут игрушки, занимаются мыловарением, украшают предметы в технике декупаж.

Для получателей социальных услуг ежемесячно с участием вокальных групп центра проходят массовые мероприятия. «Квартирники» и «Дни гостей», в виде отчетных концертов, собирают всех вместе и создают праздничный настрой.