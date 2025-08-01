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Завкафедрой СГУ объяснил появление пыльной завесы над Саратовом и Энгельсом

Новости
Завкафедрой СГУ объяснил появление пыльной завесы над Саратовом и Энгельсом

Сегодня в атмосфере над Саратовом и Энгельсом можно было наблюдать значительное скопление пыли. Пелена, напоминающая пыльную бурю, накрыла оба города.
Причину природного явления объяснил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Максим Червяков: «Обычно такие изменения связаны с повышенной концентрацией пыли и аэрозолей в атмосфере. Причина может быть в ветре южных направлений, приносящем сухие частицы из степей Калмыкии, Казахстана или юга Поволжья. Также пыль легко поднимается с местных полей и выжженных участков при сильном ветре. Метеорологи называют это «дымкой», когда воздух словно замутнён из-за взвешенных в нём частиц.
На специализированных картах можно увидеть перенос воздушных масс и пылевые шлейфы. Вот, например, на скриншоте видно увеличение пыли над Саратовом при южном ветре.
Такие атмосферные явления нередко сопровождаются красивыми световыми эффектами: мягкое рассеянное солнце, багряные закаты».