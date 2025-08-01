Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило о старте 2 сезона грантового конкурса

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Принять участие в грантовом конкурсе могут представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.На выбор — 19 номинаций — от экологии и спорта до цифровых технологий и патриотических инициатив. А ещё в этом году есть специальная номинация #Развивая_атом в честь празднования 80-летия атомной промышленности в России.Все, что нужно сделать - выбрать подходящую номинацию, зарегистрировать свой проект на платформе ФГАИС «Молодёжь России» с 1 августа по 15 сентября и получить возможность выиграть до 1 000 000 рублей на реализацию идеи.Подробные инструкции и советы для участников доступны на официальном сайте Росмолодёжи.