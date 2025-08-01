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Саратовские контрактники могут получить до 2,7 млн рублей в первый месяц службы

Новости
Саратовские контрактники могут получить до 2,7 млн рублей в первый месяц службы


В пункте отбора на военную службу по контракту г.Саратова напомнили о социальных гарантиях военнослужащих – участников специальной военной операции и членов их семей.

Для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России, предусмотрены единовременные выплаты из различных источников, в том числе региональная выплата в размере700 тысяч рублей, федеральная – 400 тысяч рублей, а также муниципальные и иные выплаты.

Как отметили в пункте отбора, с учетом выплат из различных источников, денежного довольствия и «подъемных» даже рядовой боец – участник СВО может получить на руки в первый месяц службы до 2,7 млн рублей. А с учетом годового денежного довольствия сумма его годового дохода может достигать 5 млн рублей.

Кроме этого, военнослужащие по контракту пользуются широким набором льгот. Им и их семьям доступны военная ипотека под низкий процент, списание просроченных кредитов по исполнительному производству в рамках судебного решения, они вправе вне конкурса поступать в вуз и многое другое.

«Контракт можно подписать на один, три или пять лет. Желающие обращаются в пункт отбора ежедневно. Мы проводим с ними мероприятия отбора, чтобы определить, на какие должности можем их назначить. С кандидатами беседуют, их знакомят со своими новыми обязанностями. И только после они решают, ставить ли подпись.

Здесь же можно пройти медкомиссию и решить вопросы с недостающими или просроченными документами в режиме «одного окна», - рассказал представитель пункта отбора Никита Вершков.

В ряды Вооружённых Сил России, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, еженедельно вступают десятки саратовцев. Один из них 18-летний контрактник Артур поделился планами на положенные выплаты. «Большую часть суммы перечислю своей матери», - отметил боец, назвав это верным решением.