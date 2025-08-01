Началось благоустройство территории детской школы искусств в Вольске

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На эти цели выделялись дополнительные средства из регионального бюджета. Решение принято во время поездки губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в муниципалитет.В планах - укладка асфальта на пришкольной территории, а также установка забор и замена ворота, высадка цветов и кустарников. На благоустройство направлено свыше 5,6 млн рублей.«Это станет завершающим этапом комплексного обновления инфраструктуры учреждения. Ранее в школе был проведен капитальный ремонт помещений. Обновлен фасад и заменены инженерные коммуникации. Теперь, с благоустройством прилегающей территории, школа искусств обретет целостный современный облик. Это важный шаг в создании комфортной среды для юных музыкантов и художников», - отметил губернатор Роман Бусаргин.