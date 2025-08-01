В Марксе прошло совещание по гармонизации межнациональных отношений

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В Марксе министерство внутренней политики и общественных отношений области провело рабочую встречу с руководителями национально-культурных и религиозных организаций.Основной темой обсуждения стали вопросы противодействия распространению радикальной националистической идеологии и экстремистских идей. По данному вопросу выступил временно исполняющий обязанности начальника полиции отдела МВД России по Марксовскому району Александр Васильев.В ходе совещания особое внимание было обращено на занятость подростков в летнее каникулярное время, на обязанность родителей по исполнению законодательства в сфере образования, мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся, а также вовлечение подростков в кружковую и досуговую деятельность, участие межнациональной молодёжи в мероприятиях по укреплению общероссийского гражданского единства и патриотической направленности.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко призвал руководителей местных национально-культурных организаций активно включаться в работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, проводить разъяснительные встречи и беседы о недопустимости участия в несанкционированных публично-массовых мероприятиях, вовлечения в противоправную деятельность, связанную с распространением идеологии экстремизма и терроризма. Важно также формировать у молодежи навыки работы в интернет-пространстве, соблюдения правил безопасного использования интернет-ресурсов и мессенджеров.