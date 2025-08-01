1 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 01 августа
Завкафедрой СГУ объяснил появление пыльной завесы над Саратовом и Энгельсом
17:40 | 01 августа
В комитете по ЖКХ продолжается активная подготовка к отопительному сезону
16:30 | 01 августа
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило о старте 2 сезона грантового конкурса
15:30 | 01 августа
Саратовские контрактники могут получить до 2,7 млн рублей в первый месяц службы
14:37 | 01 августа
Началось благоустройство территории детской школы искусств в Вольске
13:30 | 01 августа
В Марксе прошло совещание по гармонизации межнациональных отношений
13:30 | 01 августа
В Марксе прошло совещание по гармонизации межнациональных отношений
12:30 | 01 августа
Благоустройство сквера «Территория детства». С 1 августа начинается монтаж автополива
11:30 | 01 августа
Подведены итоги регионального конкурса военно-патриотических клубов в рамках проекта «Герои Отечества»
10:30 | 01 августа
Международная премия #МЫВМЕСТЕ вновь объединит десятки тысяч людей со всего мира
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Марксе прошло совещание по гармонизации межнациональных отношений

Новости
В Марксе прошло совещание по гармонизации межнациональных отношений


В Марксе министерство внутренней политики и общественных отношений области провело рабочую встречу с руководителями национально-культурных и религиозных организаций.

Основной темой обсуждения стали вопросы противодействия распространению радикальной националистической идеологии и экстремистских идей. По данному вопросу выступил временно исполняющий обязанности начальника полиции отдела МВД России по Марксовскому району Александр Васильев.

В ходе совещания особое внимание было обращено на занятость подростков в летнее каникулярное время, на обязанность родителей по исполнению законодательства в сфере образования, мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся, а также вовлечение подростков в кружковую и досуговую деятельность, участие межнациональной молодёжи в мероприятиях по укреплению общероссийского гражданского единства и патриотической направленности.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко призвал руководителей местных национально-культурных организаций активно включаться в работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, проводить разъяснительные встречи и беседы о недопустимости участия в несанкционированных публично-массовых мероприятиях, вовлечения в противоправную деятельность, связанную с распространением идеологии экстремизма и терроризма. Важно также формировать у молодежи навыки работы в интернет-пространстве, соблюдения правил безопасного использования интернет-ресурсов и мессенджеров.