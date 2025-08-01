Благоустройство сквера «Территория детства». С 1 августа начинается монтаж автополива

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В ближайшие дни в сквере "Территория детства" в рамках благоустройства начнется монтаж системы автополива. На время работ для обеспечения безопасности, по просьбе жителей, доступ на территорию будет ограничен.Как рассказал на встречи с общественниками глава Ленинского района Игорь Молчанов, создание системы автополива - важный первый этап преображения зеленой зоны, который позволит обеспечить регулярный и равномерный полив насаждений, а значит улучшит состояние имеющихся деревьев и кустарников, а также повысит приживаемость тех, которые здесь высадят в будущем."После установки системы полива все благоустройство будет восстановлено. В рамках следующих этапов также запланировано дальнейшее развитие общественного пространства", - пояснил Молчанов.