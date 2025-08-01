1 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
12:30 | 01 августа
Благоустройство сквера «Территория детства». С 1 августа начинается монтаж автополива
11:30 | 01 августа
Подведены итоги регионального конкурса военно-патриотических клубов в рамках проекта «Герои Отечества»
10:30 | 01 августа
Международная премия #МЫВМЕСТЕ вновь объединит десятки тысяч людей со всего мира
09:47 | 01 августа
Саратовские школьники завоевали награды в «Артеке»
17:30 | 31 июля
С начала года в многоквартирных домах области заменили 32 лифта
17:00 | 31 июля
В Марксе завершился ремонт школы-интерната для детей
16:30 | 31 июля
Благоустройство сквера «Территория детства» начнут с установки автополива
15:30 | 31 июля
В мобильном флюорографическом кабинете за один день прошли исследование 42 жителя села Пристанное
14:30 | 31 июля
В Саратовской области работают пункты приема вторсырья
13:30 | 31 июля
Экспорт саратовских цифровых технологий в сфере АПК достиг берегов Африки
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Благоустройство сквера «Территория детства». С 1 августа начинается монтаж автополива

Новости
Благоустройство сквера «Территория детства». С 1 августа начинается монтаж автополива


В ближайшие дни в сквере "Территория детства" в рамках благоустройства начнется монтаж системы автополива. На время работ для обеспечения безопасности, по просьбе жителей, доступ на территорию будет ограничен.

Как рассказал на встречи с общественниками глава Ленинского района Игорь Молчанов, создание системы автополива - важный первый этап преображения зеленой зоны, который позволит обеспечить регулярный и равномерный полив насаждений, а значит улучшит состояние имеющихся деревьев и кустарников, а также повысит приживаемость тех, которые здесь высадят в будущем.

"После установки системы полива все благоустройство будет восстановлено. В рамках следующих этапов также запланировано дальнейшее развитие общественного пространства", - пояснил Молчанов.