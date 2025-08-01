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Подведены итоги регионального конкурса военно-патриотических клубов в рамках проекта «Герои Отечества»

Новости
Подведены итоги регионального конкурса военно-патриотических клубов в рамках проекта «Герои Отечества»

В Саратовской области завершился региональный этап конкурса на лучший военно-патриотический клуб в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества», который реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В 2025 году в конкурсе приняли участие 52 военно-патриотических объединения региона, которые соревновались в двух категориях: для населенных пунктов с численностью менее 50 тысяч человек и для городов с населением свыше 50 тысяч жителей.

Подведены итоги регионального конкурса военно-патриотических клубов в рамках проекта «Герои Отечества»

По результатам работы жюри лучшим в первой категории признан военно-патриотический клуб «Патриот» школы с. Тарлыковка Ровенского района. Второе место занял отряд «Патриот» школы с.Октябрьский Городок имени Героя Советского Союза И.А.Евтеева Татищевского района. Третье место разделили клуб «Авангард» школы №8 города Аткарска имени участника СВО А.А. Домнина и военно-патриотический клуб «Юный друг пограничника «Бабушкинец» школы п. Белоярский Новобурасского района.

Подведены итоги регионального конкурса военно-патриотических клубов в рамках проекта «Герои Отечества»

Во второй категории победителем стал военно-патриотический клуб «Долг» Губернаторского колледжа г.Балаково. Отряд «Патриоты» школы «Патриот» с кадетскими классами им. Ю.М. Дейнеко г. Энгельса занял второе место. Третье место - военно-патриотический клуб «Центурион» лицея «Солярис» г. Саратова и отряд «Патриоты» школы №16 г.Балашова Саратовской области.

Конкурсные материалы победителей регионального отбора примут участие в финале общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».